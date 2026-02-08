El acervo cultural de Venezuela pierde hoy a uno de sus referentes imprescindibles. Este domingo 8 de febrero, se confirmó el fallecimiento del destacado compositor y músico Renato Aguirre González a los 78 años de edad, cerrando así un capítulo dorado en la historia de la gaita zuliana.

La Alcaldía de Maracaibo y el Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (Imgra) dieron a conocer la información a través de comunicados oficiales.

Ambas instituciones expresaron sus condolencias y resaltaron la importancia de Aguirre como pilar fundamental de la identidad y la lírica regional.

Conocido en el mundo artístico como el ‘Poeta Diamantino’, Renato Aguirre no solo fue un músico excepcional, sino el guardián de una sensibilidad lírica que elevó el género de la gaita a nuevas alturas.

Siguiendo el camino de su hermano, el legendario Ricardo Aguirre (‘El Monumental’), Renato logró consolidar un estilo propio caracterizado por dedicar gran parte de su obra a la Virgen de Chiquinquirá, convirtiendo sus letras en oraciones populares.

También, fue pieza clave en conjuntos históricos como Cardenales del Éxito y VHG, además de su labor en La Universidad de la Gaita.

Sus composiciones forman parte del cancionero eterno del venezolano, trascendiendo las fronteras del estado Zulia.