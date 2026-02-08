El idilio entre el cine, el béisbol y el humor venezolano se prepara para un nuevo episodio. El director Luis Carlos Hueck y la productora Joanna Nelson han anunciado el regreso de la franquicia más exitosa del país con el estreno de «Papita, maní, tostón: tercera base», programado para finales de 2026.

Con este lanzamiento, la saga no solo busca repetir sus récords de taquilla, sino que marcará un precedente histórico al convertirse en la primera trilogía del cine venezolano.

«El objetivo es reconectar con nuestra audiencia global, rescatando esa comedia que nos define y utilizando el béisbol como el gran punto de encuentro de nuestra identidad», afirmó Hueck.

El impacto de las entregas anteriores respalda la ambición de este nuevo proyecto, alcanzando más de 18,5 millones de visualizaciones acumuladas.

La cinta se encuentra en etapa de preproducción y han iniciado alianzas estratégicas con marcas e inversionistas privados.

En las próximas semanas se abrirá el proceso de selección para definir a los nuevos personajes que acompañarán esta historia.

Más allá de los números, Tercera Base se perfila como un puente emocional para los venezolanos dentro y fuera de sus fronteras. La producción busca consolidar un referente de humor que ha trascendido la pantalla para instalarse en el imaginario colectivo de la nación.