Los jóvenes deportistas que residen cerca al estadio de 17 de Mayo, ubicado en el sector con el mismo homónimo, solicitan a la Dirección de Deporte, recuperar ese sitio el cual, lleva muchos años sin ser tomado en cuenta, sólo los equipos que en ocasiones tienen campeonato de fútbol, realizan el desmalezamiento en el terreno de juego, el resto de las estructuras no son tomadas en cuenta, por tanto, esperan atendidos.

En un recorrido por el espacio deportivo, se observó un campo deportivo con monte en sus alrededores, las gradas deterioradas ante la falta de pintura, al igual que las estructuras metálicas y paredes, los baños fueron desmantelados hace algunos años, no existe dogaos, no hay arcos, ni mayas, entre otras debilidades.

José Arias, atleta manifestó que hace muchos años atrás, ese estadio sirvió de escenario para que muchos equipos de futbol del municipio Piar y otros del estado Bolívar, realizaran sus campeonatos, “se ha desmantelado este sitio casi en su totalidad, aquellos que hacemos ejercicios, tratamos de mantenerlo a pesar del estado de deterioro en que se encuentra, se debe poner en proyecto el rescate de los espacios deportivos de Upata”.

Sin dolientes

Dicho estadio al parecer no tiene dolientes, así lo manifestó Carlos Urdaneta, quien reside en la comunidad Santa Fe, “vemos como la extensa maleza mantiene rodeado lo que queda de cerca y estructuras, ya este espacio no es seguro, casi no es visitado porque temen los jóvenes ser víctimas de robos, es importante que lleguen los planes de desmalezamiento y recuperación al estadio”.

También se pudo conocer por los vecinos, que por las noches todo el lugar queda en completa oscuridad, los bombillos de los postes es que mantiene alumbrada a media algunos espacios, el resto parece una “boca de lobos”.