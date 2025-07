La votación de una consulta popular en la que se han postulado 37.080 proyectos orientados a la juventud animó la elección de alcaldes y concejos locales en Venezuela, donde los centros electorales vieron desfilar a chicos desde los 15 años de edad atraídos por las propuestas comunitarias.

En los centros de votación en Caracas, se pudo constatar entre otros proyectos sometidos a votación una «heladería cultural», una «zona gamer», un infocentro, una cría para la venta de huevos de gallina o parques para la recreación y la actividad física.

Yanier Torrealba, un actor y bailarín de 19 años, aseguró a EFE que la participación ha ido «bastante bien» durante la jornada y, añadió, que no ha habido quejas en cuanto al funcionamiento del sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El joven indicó que entre los proyectos comunitarios más votados está el de repartir ‘kits’ deportivos para poder practicar fútbol o baloncesto.

«Ya que muchos jóvenes hacemos deporte, hacemos ejercicio, jugamos fútbol, básquet, entonces no hay espacios ni objetos que podamos usar para eso, así que es algo que se agradece bastante», añadió.

El no participar

Torrealba pidió a la oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que «maduren» ante el llamado que hicieran de no participar en este proceso de votación.

«Que maduren y se den cuenta de que estas cosas no son para una persona o para un Gobierno, esto es para un montón de gente que lo necesita, no solo lo necesita, lo quiere», sostuvo.

Igualmente, Lesmar Rodríguez, de 17 años, dijo que la oposición debe pensar «un poco más» en los jóvenes del país porque «hay muchos que no están haciendo nada».

«Yo creo que más bien deberían apoyarnos y brindarnos una oportunidad a nosotros los jóvenes que somos el futuro de nuestro país», sentenció.

Un proceso «muy rápido»

El músico docente Alberto Paredes, de 49 años, defendió que el proceso de votación para elegir alcaldes y concejos municipales se llevó a cabo «muy rápido», por lo que considera que es similar a las elecciones regionales y legislativas del pasado 25 de mayo, en los que la oposición venezolana tampoco participó.

La PUD, así como los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, rechazaron el llamado a estos dos últimos procesos por considerar que hubo «fraude» en las presidenciales de julio del año pasado, en los que el CNE proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

Paredes lamentó que la oposición no haya postulado proyectos comunitarios porque, dijo que, son asuntos que benefician a la población en general.

Abstención

«No me parece que acertado (la abstención), porque yo pienso que estos son proyectos que benefician a la población en general y aquí justamente pudieron haber debatido proyectos de oposición los cuales no están presentes, entonces hay una ausencia, la posibilidad está abierta, ahora si no saben cómo usar esa oportunidad, pues, ya es asunto de cada quien», dijo Paredes, quien aseguró haber visto caras conocidas en su zona, en el oeste de Caracas, que sí participaron en la elección.

Un sector reducido de la oposición se ha apartado de la dirigencia y ha decidido postularse a este proceso, después de conseguir en mayo pasado varias curules a la Asamblea Nacional (AN).

Proyectos comunitarios

Por su parte, el miembro de mesa Léster Lucena, de 27 años, aseguró que el proceso de votación, en un centro del este de la capital venezolana, ha sido «bastante fluido», enfocado principalmente en los proyectos comunitarios.

«Creo que el nivel de participación ha sido igual (a las regionales de mayo), aunque ha estado como un poquito más pendiente la comunidad de los proyectos que están dando a desarrollar ahora», afirmó Lucena, quien consideró que la consulta «ha impulsado a que salga más gente a votar».

En total, este domingo se elegirán 2.806 cargos -335 alcaldes y 2.471 concejales- y 5.336 proyectos para los jóvenes.