Las nuevas listas de Billboard sobre “lo mejor del siglo XXI hasta ahora” han destacado nuevamente la relevancia de Juanes en la música latina. El artista colombiano se posiciona como el único representante del rock dentro del Top 10 de los mejores artistas latinos del siglo XXI.

Además, su álbum Un Día Normal figura entre los diez mejores discos latinos del siglo, y el propio Juanes fue reconocido entre los 10 productores latinos más importantes de este periodo.

Canciones que marcaron época

Dentro del ranking de las mejores canciones latinas de los últimos 25 años, Juanes es el artista de rock y pop latino mejor clasificado, con cuatro temas incluidos en el Top 100: Me Enamora (puesto 12), Nada Valgo Sin Tu Amor (41), Fotografía (61) y La Camisa Negra (73). Estos éxitos consolidaron su identidad musical y lo mantuvieron vigente en el panorama internacional.

Un debut que hizo historia

El reconocimiento de Billboard de Juanes coincide con el 25 aniversario del lanzamiento de Fíjate Bien, su primer álbum de estudio, publicado el 17 de octubre del año 2000. Producido junto a Gustavo Santaolalla, el disco obtuvo siete nominaciones a los Latin Grammy, de las cuales ganó tres: Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum Vocal de Rock.

En su momento, la crítica lo describió como un trabajo poderoso y socialmente comprometido. Billboard lo calificó como “uno de los álbumes más estimulantes del año”, mientras que el Miami Herald lo consideró “una grabación inquietante y desgarradoramente poderosa”.

Un nuevo capítulo musical

Con 29 premios Grammy y Latin Grammy acumulados, Juanes continúa evolucionando. En 2023 lanzó Vida Cotidiana, y este año inició un nuevo ciclo creativo con los sencillos Una Noche Contigo y Cuando Estamos Tú y Yo, ambos centrados en el amor y con un sonido pop/rock renovado.

Actualmente, el artista trabaja en su duodécimo álbum de estudio, previsto para publicarse en los próximos meses, reafirmando que su legado —tanto en el pasado como en el presente— sigue marcando el rumbo del rock latino.