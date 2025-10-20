La jugadora Dayana Rodríguez se convirtió en la segunda futbolista venezolana en conquistar la Serie A del Brasileirão y la CONMEBOL Libertadores en una misma temporada, uniéndose a Jefferson Savarino en este exclusivo club elite que lo consiguió el año pasado.

El mediocampista zuliano selló su hito el pasado año con el Botafogo, logrando una temporada histórica, primero, ganó la Libertadores y días después se alzó con el campeonato local, siendo pieza clave en el esquema ofensivo del «Fogão» de Río de Janeiro, aportando goles y asistencias.

Por su parte, Rodríguez también centrocampista, completó esta gesta el sábado pasado cuando su equipo el Corinthians sumó la Libertadores Femenina al palmares del club paulista, luego de una dramática final.

El Timón venció al Deportivo Cali en la tanda de penales (5-3) tras acabar el tiempo reglamentario en empate sin goles.

El pasado 14 de septiembre, la criollo Dayana Rodríguez ya había ganado el Brasileirao, luego de imponerse en los partidos (idea y vuelta) ante São Paulo.

Este logro individual y colectivo resalta el creciente impacto de los futbolistas venezolanos en las ligas más competitivas de Sudamérica, demostrando la calidad y el talento.