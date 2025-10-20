El paso de la onda tropical número 48 provocó el desbordamiento de los ríos Manzanares y Tataracual en el estado Sucre, lo que causó inundaciones y la pérdida de enseres en dos municipios de la entidad oriental.

Hasta el momento, no se han reportado pérdidas humanas ni personas lesionadas.

«En el eje carretero Cumaná-Cumanacoa aproximadamente seis comunidades sufrieron algunas afectaciones menores», detalló el director de Protección Civil, Luis Villalba a Unión Radio.

Las familias afectadas se mantienen en alerta y solicitan asistencia urgente de los organismos del Estado.