El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo que la canonización del médico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles concede un «escudo espiritual» al país ante «las amenazas» que intentan quebrar la «unidad».

«Ante las amenazas que intentan quebrar nuestra unidad, el cielo nos concede un escudo espiritual: una armadura de fe que fortalece nuestra misión de defender la independencia y preservar la integridad de la patria», señaló el funcionario en un mensaje publicado en Telegram.

A juicio del ministro, la canonización es más que un reconocimiento, «es un mensaje profético de paz».

«En un mundo fragmentado por la cultura del descarte, estos dos santos nos muestran el camino de la cultura del encuentro: él, sanando con amor; ella, educando en la verdad y la caridad», añadió.

Padrino López pidió que la paz que habitó los corazones de Hernández y Rendiles, «se derrame sobre Venezuela y sobre el mundo entero».