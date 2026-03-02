El colombiano Juanes estrenó este domingo ‘Nada que perder’, una de las canciones de su nuevo álbum, que saldrá a la venta el próximo 6 de marzo, y convirtió el Movistar Arena de Madrid en una celebración colectiva del rock-pop latino y la memoria de varias generaciones.

«Esta canción la escribí pensando en el propósito. No hay nada más triste en la vida que no tener propósito, es horrible», confesó el artista cuando presentaba el nuevo tema.

Desde minutos antes del inicio del espectáculo, las inmediaciones del recinto madrileño respiraban ambiente festivo.

A las 8:45 de la noche, se apagaron las luces y una ovación de más de 17.000 asistentes -que lograron el ‘sold out’ del concierto- recibió al artista de Medellín en el cuarto ‘show’ de su gira, «Juanes World Tour 2026», que pisará 50 escenarios, entre otros, de Alemania, Marruecos o México, y culminará en el Movistar Arena de Bogotá el 20 de noviembre.

El arranque, romántico y pasional con ‘Me enamora’, dio paso a una sucesión de éxitos que incluyó ‘A Dios le pido’, ‘Volverte a ver’ y su insigne ‘Camisa negra’, establecidas ya como clásicos del pop en español.

Uno de los momentos más celebrados llegó con ‘Para tu amor’, iluminada por miles de teléfonos móviles y con Juanes metido entre el público y cantando el tema despojado de todo acompañamiento, solamente con su guitarra y su voz.