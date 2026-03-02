El cabo primero de la Gendarmería Nacional, Nahuel Agustín Gallo, quien permanecía detenido en Venezuela desde el pasado 8 de diciembre de 2024, ha sido liberado, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la esposa de Gallo.

Sorpresivamente, la AFA fue el primer organismo en anunciar la liberación bajo el lema. «Nahuel Gallo regresa al país. El fútbol, un puente humanitario».

La entidad publicó una fotografía del gendarme junto a un avión privado, acompañado por los directivos Luciano Nakis (prosecretario) y Fernando Isla Casares (secretario de protocolo).

En su comunicado, la asociación agradeció explícitamente a las autoridades venezolanas

«A Delcy Rodríguez por su sensibilidad y disposición para resolver el caso y a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar los canales de contacto necesarios para la gestión humanitaria».

Minutos después del anuncio deportivo, la Cancillería argentina ratificó que Gallo ya se encuentra fuera del territorio venezolano.

En su declaración oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que «agradecemos las múltiples gestiones realizadas por países aliados, cuya presión internacional fue fundamental para lograr este desenlace».

Por su parte, la esposa del gendarme, María Alexandra Gómez, expresó su alivio a través de la red social X.

«Acabo de hablar con Nahuel y ya está volando hacia Argentina. Estamos profundamente emocionados; Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas», concluyó.