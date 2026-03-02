Bolívar SC sumó sus primeros tres puntos de la temporada tras vencer 1-0 a Mineros de Guayana en el marco de la primera jornada del Grupo Centro Oriental de la Liga FUTVE 2.

En un encuentro marcado por la intensidad y el debut de ambas plantillas, la efectividad desde el punto penal terminó decidiendo el resultado en el Decanatado de la UDO en Ciudad Bolívar.

Desde el pitazo inicial, el conjunto negriazul mostró una propuesta ofensiva, logrando generar llegadas claras durante gran parte del primer tiempo. Pese al ímpetu minerista, la falta de cohesión —propia del ritmo de pretemporada— impidió que el dominio se tradujera en goles.

En el complemento, Mineros mantuvo la presión y aprovechó los espacios en los primeros minutos al igual que la Furia Celeste.

No obstante, todo cambió al minuto 60, luego que el principal Yender Herrera sentenciara una pena máxima, luego que Santiago Lejarazo empujara a un jugador del Bolívar SC dentro del área.

Luis Villae, con unos minutos de haber ingresado al partido, fue el encargado de ejecutar el cobro, enviando el balón al fondo de las redes para el 1-0 definitivo.

Tras el gol, Mineros de Guayana buscó reaccionar con algunos destellos individuales, pero no logró recuperar la claridad necesaria para inquietar el arco rival en el tramo final del partido.