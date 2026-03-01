En una visita estratégica a la ciudad de Maracaibo, el ministro del Deporte, Franklin Cardillo, ratificó al estado Zulia como una de las sedes principales para la fase final de los Juegos Nacionales Estudiantiles, programados para julio de este año.

El anuncio se realizó durante la presentación del Plan Nacional del Deporte, un proyecto que busca integrar el desarrollo técnico, metodológico y científico en todas las regiones del país, siguiendo las directrices de la administración nacional.

El ministro destacó que Zulia compartirá la responsabilidad de albergar estas competencias junto a los estados Falcón y Trujillo. Según Cardillo, esta planificación forma parte del Sistema Competitivo Nacional, orientado a fortalecer las bases del deporte desde las instituciones educativas.

Tres pilares para el éxito deportivo

Durante el encuentro con las autoridades regionales, Cardillo subrayó que la gestión nacional se enfoca en tres áreas críticas: la masificación deportiva, la formación académica constante de jueces, árbitros y entrenadores, y la elevación del nivel competitivo de Venezuela en escenarios internacionales.

«Estamos llevando todos esos programas de formación al Zulia para fortalecer la estructura comunitaria y profesional del deporte», afirmó el titular de la cartera deportiva, quien estuvo acompañado por el viceministro de Masificación, Juan Carlos Amarante, y Fidel Madroñero, autoridad única del deporte en la entidad.

Mirada puesta en el ciclo olímpico

El fortalecimiento de los atletas zulianos no solo apunta a los juegos escolares, sino también a la Generación de Relevo que representará al país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el corto plazo, el ministro informó que la preselección nacional ya se encuentra concentrada para los Juegos Suramericanos Juveniles de Panamá en abril, donde Venezuela asistirá con una delegación de 250 personas. Este evento servirá de antesala para los Juegos Bolivarianos de la Juventud, que tendrán lugar en Caracas, Miranda y La Guaira.

Modernización de la infraestructura regional

Por su parte, el gobernador del Zulia, Luis Gerardo Caldera, anunció medidas concretas para respaldar este auge deportivo. Entre ellas destaca la entrega de 100 becas a atletas de alto rendimiento y la rehabilitación de 27 instalaciones deportivas con el apoyo de las comunas.

De cara a las finales estudiantiles, Caldera confirmó la intervención del Palacio de Combate y el Centro Deporte de la Victoria. Estos espacios serán remozados para recibir a más de cuatro mil visitantes de todo el país.

Como cierre de la jornada, las autoridades inauguraron las nuevas residencias de la Villa Deportiva y entregaron dotación técnica al club Rayo Zuliano, consolidando el compromiso con el futuro del deporte en la «tierra del sol amado».