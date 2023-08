La importancia de la salud mental ha ido ganando mayor visibilidad en los medios y plataformas en línea, con contribuciones significativas por parte de figuras públicas que han optado por compartir sus vivencias.

Un ejemplo notable es Juanes, quien hace algunos años compartió abiertamente su experiencia con la depresión. En estos últimos días, ha vuelto a abordar este tema de manera aún más profunda y conmovedora, brindando detalles adicionales sobre su travesía personal.

El artista ha tomado la decisión de compartir con minuciosidad las complejidades asociadas a lidiar con esta condición, así como los elementos que le permitieron comenzar a ver una salida.

Ha admitido que no ha conquistado por completo la depresión; sin embargo, se encuentra en la senda adecuada y está equipado con las habilidades necesarias para gestionar esta realidad.

«Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas», apertura su poderoso testimonio.

A lo largo de tres extensas páginas, Juanes desgrana en su relato la totalidad de su travesía con la depresión, desde su inicio hasta el desenlace. Este relato abarca todas las experiencias, emociones y vivencias que ha experimentado junto a su compañera de muchos años. A través de este mensaje, busca resaltar ante su audiencia que ni la riqueza, ni el éxito, ni la celebridad tienen el poder de sanar esta condición.

«Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión», resalta. «De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero».

El galardonado artista compartió su perspectiva, señalando que a lo largo de la vida, muchas veces nos engañamos al pensar que la felicidad será alcanzada al conseguir ciertos deseos, objetos o posesiones materiales que anhelamos. Sin embargo, él enfatiza que el verdadero bienestar está desligado de tales cosas.

«La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. He tenido que lidiar con estos factores genéticos y químicos desde hace mucho tiempo atrás», sigue explicando en su escrito.

De transitar desde una timidez extrema durante su niñez y adolescencia hasta alcanzar una fama mundial arrolladora, han transcurrido trece años. En un momento crucial, enfrentando un profundo vacío, optó por detenerse. Él sostiene que esta elección se erige como la más acertada en su trayectoria, pero, el camino hacia ese cambio, fue sumamente desafiante.

«Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación, y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en el escenario», señaló.

En la carta, se explora aquello que le brindó apoyo en su travesía y quiénes han sido fundamentales en su recorrido. Asimismo, se reconoce que la depresión sigue presente, arraigada en su existencia, aunque ahora posee una comprensión más profunda y la capacidad de encarar la situación de manera más consciente.

«Hoy puedo escribir estas palabras después de muchos años y muchas tristezas, y comparto mi historia contigo. Logré salir adelante… No he vencido la depresión, pero la manejo mucho mejor. Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida».

Tanto amigos, compañeros, seguidores y seres queridos, incluyendo su esposa Karen Martínez, han elogiado la valentía con la que ha compartido su experiencia con las millones de personas que lo siguen y leen.

Esta acción se convierte en un acto de construcción de conexiones, allanando el camino y esparciendo un sentido de esperanza entre aquellos que, al igual que él, están atravesando situaciones similares.