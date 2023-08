Familiares de Daniel Romero y Leonardo Azocar, dirigentes sindicales de la Siderúrgica del Orinoco, tienen más de dos meses privados de libertad y sus familiares piden que sean liberados.

La madre de Daniel Romero explicó que su hijo fue detenido el día 11 de junio junto a su compañero Leonardo Azocar, ambos dirigentes sindicales del Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, ella aseguró que momentos de ser aprehendidos no cometían ningún tipo de delito.

“Mi hijo no es un delincuente, tampoco Leonardo son padres de familias, trabajadores y dirigentes sindicales de Sutiss. No es justo que el Estado detenga a estas personas solo por protestar, reclamar derechos contractuales de los sidoristas y pedir la reincorporación de sus compañeros no requeridos”.

Marisol Arías, manifestó que solo ha visto a su hijo una sola vez desde que fue aprehendido y trasladado al Centro para Penados y Anexos Femeninos Caracas II, en Boleita.

Solicita al presidente Nicolás Maduro y al fiscal general de la República Tarek William Saab que sean benevolentes con ambos, cree que a los imputados Romero y Azocar por delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y boicot, por reclamar derechos contractuales consagrados en la Constitución Nacional y Ley Orgánica del Trabajo, no son procedentes.

Fetrabolívar

El abogado Fidel Brito y presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar, a las puertas de la sede de la Corporación Venezolana de Guayana, exhortó al Estado, igual a los administradores de justicia para que rectifiquen la posición que adoptaron contra Romero y Azocar, además, dice que ambos sindicalistas no cometieron ningún tipo de delito para estar privados de libertad.

Brito dijo que era necesario rescatar la democracia en el país y la libertad sindical que es un derecho consagrado en la Constitución Nacional, sin embargo, el Gobierno viola esos derechos que otorga la carta magna al poner detrás de las rejas a sindicalistas por reclamar al Estado beneficios contractuales de los trabajadores que se les deben.

Familiares de Daniel Romero y Leonardo Azocar, también trabajadores de las empresas básicas, acompañados de Fetrabolívar, continuarán pidiendo que ambos dirigentes sindicales sean puestos en libertad.