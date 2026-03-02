Un grupo de jubilados, pensionados y trabajadores con discapacidad de la Alcaldía del municipio Caroní ha solicitado a la actual administración la reactivación de los beneficios contractuales que se encuentran suspendidos desde el 2023.

José Gregorio Vázquez, vocero del grupo y jubilado con 34 años de servicio en la institución, explicó que la principal demanda radica en la restitución de la cestaticket, beneficio consagrado en la cláusula 87 de su convención colectiva vigente.

Según los afectados, la paralización de este pago ha impactado a la calidad de vida de 1.200 ciudadanos que dedicaron su vida laboral al servicio público en la región.

Bajo las premisas de justicia social e igualdad que promueve la gestión pública, los extrabajadores exhortan al alcalde Yanni Alonso a evaluar la situación financiera del municipio para dar prioridad al compromiso con el capital humano.

«El éxito de la gestión es el éxito del municipio y de sus trabajadores. Solicitamos que se aplique la verdadera justicia social para quienes ya cumplieron su ciclo laboral», expresó Vázquez, subrayando que muchos de sus compañeros enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos de salud y alimentación con el salario actual de 108,53 bolívares.

Solicitudes prioritarias de los jubilados

Los jubilados y pensionados formalizaron una serie de exigencias ante la Inspectoría del Trabajo y los Tribunales de Justicia, con el objetivo de salvaguardar sus derechos adquiridos.

La principal demanda se centra en la restitución del beneficio de cestaticket, exigiendo el cumplimiento estricto de la cláusula 87 del contrato colectivo, la cual ampara directamente a un grupo de 1.200 extrabajadores que dependen de este ingreso para su sustento básico.

Asimismo, elevaron una petición formal a las autoridades nacionales, haciendo un llamado directo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para la revisión del Memorando 2792.

Los solicitantes argumentan que este instrumento debe ser evaluado y ajustado, de modo que no vulnere los derechos contractuales previamente establecidos y se garantice una protección real a la progresividad de sus beneficios laborales.

En cuanto a la calidad de vida y seguridad social, los pensionados exigen la inmediata mejora del sistema de salud, contemplando la reactivación de las pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) o, en su defecto, la implementación de un esquema de asistencia médica directa que brinde cobertura efectiva al personal inactivo, quienes actualmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante emergencias sanitarias.

Finalmente, el gremio hizo énfasis en la necesidad de establecer mecanismos de transparencia presupuestaria dentro de la gestión local, pidiendo claridad absoluta en la inversión de los recursos municipales, con el fin de asegurar que el presupuesto destinado al bienestar social se distribuya de manera equitativa y llegue efectivamente a todos los sectores de la institución, sin exclusiones.

Los trabajadores concluyeron su mensaje reiterando que el país requiere de fraternidad y humildad en la gestión pública, confiando en que las autoridades municipales y nacionales escucharán estas peticiones para dignificar la vida de quienes construyeron la base institucional del municipio Caroní.