Jubilados del Consejo Nacional Electoral (CNE) protestaron este martes, 14 de marzo, por una «pensión justa».

Frente a la sede del ente electoral reclamaron mejores condiciones y a su vez, entregaron un documento para que los rectores del CNE antiendan sus peticiones, reseñó Efecto Cocuyo.

Braulio Adarme, jubilado del CNE, asegura que exigen que el salario llegue a, al menos, 100 dólares.

«Lo que hago es 248 bolívares mensual, 20 dólares, que no me alcanza para nada y el seguro que tenemos no sirve. Pedimos que tenga mayor cobertura», agrega Luis Villamizar, jubilado administrativo del CNE.

La protesta de jubilados y pensionados se ha extendido por más de un año, para exigir que su pensión se ajuste a la canasta básica, cuyo valor ronda los 500 dólares.