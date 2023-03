La Comisión Nacional de Primarias evalúa implementar un registro digital telemático para que los venezolanos en el extranjero puedan actualizar sus datos y dirección, según explicó Jesús María Casal en una reciente entrevista radial.

«Estamos trabajando en evaluar un registro digital telemático de venezolanos para que actualicen su dirección. La mayoría de los venezolanos de la diáspora están en el Registro Electoral, solo que no han podido actualizar la dirección, porque los consulados no estaban activos en los países en donde viven o no para esos efectos de permitir nuevas inscripciones o actualización de la dirección», explicó Casal en entrevista radial para el Circuito Éxitos.

La evaluación incluye aspectos como la confiabilidad del mecanismo que elijan, así como los costos que implicaría.

«Hay una serie de elementos a considerar, pero con contribuciones de venezolanos en todo el mundo esperamos poder canalizar esto», añadió. Casal dijo, además, que la comisión evalúa la participación de venezolanos en el exterior con un voto presencial en las principales ciudades de concentración de la migración venezolana. «Es algo que todavía estamos evaluando: el alcance, los elementos organizativos, porque todo paso que demos debemos estar seguros de que estará rodeado de las garantías electorales necesarias. Esto es un proceso competitivo«, agregó Casal. Inhabilitaciones Sobre las inhabilitaciones, Casal destacó que de resultar ganador en la primaria un candidato que esté inhabilitado, la instancia organizadora de la elección opositora manifestará su apoyo a ese aspirante para que pueda competir en la elección presidencial prevista para 2024.

«Tocará a los ciudadanos, como un proceso de todos, y también a las distintas fuerzas políticas, apoyar a ese candidato para que pueda ser el candidato unitario a la presidencia. Hay cosas que no están en nuestras manos, pero es un proceso político que le dará un espaldarazo y que, como compromiso de la comisión, debemos respaldar esa candidatura«, resaltó Casal.