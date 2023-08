Tras una semana en huelga de hambre, jubilados de las empresas filiales a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) lograron conseguir una reunión con la Junta Interventora de la CVG, donde les fueron pagadas de manera inmediata sus prestaciones sociales.

Sin embargo, denuncian que un aproximado de 300 accionistas clase B de Sidor, fueron excluidos del pago.

«Estos compañeros cumplen doble función, es decir, son accionistas pero también son jubilados ese pago aún no ha salido y estamos canalizando con la gente de recursos humanos, para obtener respuesta acerca de esta situación», declaró Hugo Medina, presidente de la Asociación de Jubilados del estado Bolívar.

Medina, presume que estas acciones son una retaliación en contra de los sidoristas, quienes fueron en su mayoría los acompañantes durante toda la travesía.

Así mismo, también realizaron el planteamiento de habilitar una clínica para los obreros en Puerto Ordaz, San Félix, Ciudad Bolívar y Upata.

«Luego de nosotros mostrar esa postura, recibimos por respuesta que se encontraban mejorando o mejor dicho reformando y repotenciando el hospital Américo Babó y que con eso nos podían solventar», expuso.

El también presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Venalum (Ajupeve), rechazó la idea de que toda la masa trabajadora sea referida a un solo centro hospitalario.

«Toda la clase trabajadora de Guayana no la puedes tirar en un solo hospital, porque no va a haber la capacidad y ellos lo saben, en los mejores tiempos de la bonanza industrial, estaban todas las clínicas y el Américo Babó, además funcionaban con máxima capacidad Guaiparo y Uyapar, con todo y eso no tenían la capacidad para atender a toda la población», continuó.

Y únicamente les ofrecieron una sala de quirófano, cuando el requerimiento mínimo son seis.

Por lo tanto esperan continuar en reuniones para realizar los ajustes necesarios en el pago de sus prestaciones sociales y demás exigencias, así como mantenerse en vigilia hasta que todos sus compañeros reciban los pagos en su totalidad.