La segunda entrega altamente esperada de la adaptación cinematográfica de «Dune» a cargo de Denis Villeneuve, titulada «Dune: Part Two», ha anunciado un cambio significativo en su calendario de estreno.

En lugar de su fecha originalmente prevista para noviembre de este año, la película ahora tiene como objetivo llegar a las pantallas en marzo de 2024.

Este cambio en la programación se debe directamente a la prolongada huelga de actores que ha mantenido a la industria de Hollywood en un punto muerto desde mediados de julio, a partir del día 14.

La producción de la película ha sido impactada por este paro laboral, lo que ha llevado a los responsables a tomar la decisión de ajustar la fecha de lanzamiento para acomodar las circunstancias actuales.

Los entusiastas y seguidores de la saga deberán armarse de paciencia mientras aguardan unos meses adicionales para experimentar la emocionante continuación que tanto anhelan.

De acuerdo a Los Ángeles Times, otras películas que se suman al retraso son: Godzilla x Kong: The New Empire y Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, ambas producciones de Warner Bros.