Las medallas de no cabrían en un estante normal, habría que hacer un escaparte tamaño triple XXX completo, para meterlas todas, las de oro, las de plata, y las de bronce, por cuanto en cada presentación del judo, sacos y sacos de metales aúreos, plateados y bronceados, se cruzaron en la ruta de la entidad deportiva del estado Bolívar.

Sin lugar a dudas, y de lejos, la mejor actuación que ha alcanzado deporte alguno en lo que fue el año deportivo 2025, en el estado Bolívar, destacando por lo que representa, un balance súper positivo la actuación lograda en los pasados III Juegos Comunales 2025, donde, OJO, y a prestar atención, 5 de las 7 medallas que sumó en total la entidad, además alcanzó 6 medallas de plata de las 12 que como estado deportivo, sumó Bolívar y también sumó 4 de las 8 medallas de bronce que alcanzaron los pupilos del sensei Kilmar Campos.

Este, Campos, presidente de la Asociación de judo del estado Bolívar, matiza en esfuerzo realizado por la asociación, que registra además todos los títulos de las competencias infantiles, juveniles, de adultos y hasta máster.

Recordaría alguien por estas fechas de parranda y pachanga, que “hasta el quedo que había en la mesa, también se lo comió”, porque haciendo la sumatoria respectiva, el judo como disciplina en solitario, se llevó 15 de las 27 que alcanzó Bolívar, y eso es bastante decir.

A la consulta de sí la disciplina como tal, dimensionó lo que alcanzó durante el 2025, el judo bolivarense, el propio sensei Kilmar Campos nos refirió algunas palabras para tomar en cuenta.

“Sólo hay que revisar todo lo que ha logrado el Judo en todo lo que se relaciona a Juegos y no hay duda que sin el Judo el estado ocuparía los últimos lugares, esto es bueno que lo sepan las autoridades, pues la gestión deportiva en general no está funcionando y es necesario una verdadera revisión para que el deporte en el estado retome el sendero victorioso…” afianzó un amplísimo conocer del judo, del deporte regional, nacional y hasta internacional, por sus múltiples triunfos logrados en esos espacios.

Valdría la pena retomar esos esfuerzos que se hicieron en años pasados y lograr que no solamente el judo destaque, sino que aprendiendo de la enseñanza de esta disciplina y la proyección que ello da, podamos volver a contar con seis, ocho, diez disciplinas súper destacadas para bien de la entidad.

De hecho, este redactor recuerda los tiempos de premiación de los mejores atletas, dirigentes, empresas, asociaciones, entrenadores, etc, en la que el hoy extinto Círculo de Periodistas deportivos del estado Bolívar (CPD) encabezaba una especial y concurrida premiación.

Si estuviera activo el CPD, la asociación deportiva del año, sería, sin quitarle méritos a nadie, y por lejos, la Asociación de Judo del estado Bolívar.

Tendremos entonces que apostar a que el próximo año, se retome el rumbo de un deporte estadal de primer rango en varias disciplinas deportivas, y por qué nó, podemos buscar renovar al propio CDP, garante de una elección ajustada a derecho. Propuesta hecha. ¿Será que le echamos pichón?.