Los judocas guayaneses, Audrey Paecho y Luis Pariche demostraron su valía en los pasados Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 ganando una medalla de plata y una de bronce, respectivamente. Ahora se preparan para asumir un nuevo desafío, pero esta vez como locales en el Campeona Nacional que se llevará a cabo en el Gimnasio Hermanas González, desde el 28 al 31 de agosto.

Pariche, atleta de la selección nacional, contó que tuvo que afrontar «una competencia bastante reñida» para poder lograr el podio de la categoría Junior -81 kilogramos-.

«Caí en el primer combate, uno bastante fuerte y estudiado contra Argentina», dijo.

Asimismo, indicó que se pudo reponer en el repechaje ante Puerto Rico, venciéndolo para disputar la presea de bronce ante Estados Unidos, logrando quedarse con ella.

Pariche catalogó esta experiencia «como crucial para aprender nuevas estrategia» y ahora se enfoca en el nacional, donde se enfrentará a varios de sus compañeros de la selección nacional.

Por su parte, Pacheco, campeona nacional en la categoría junior -57 kg, expresó su satisfacción con el resultado de los Panamericanos, donde cayó ante Brasil en la final.

A su vez señaló que «estamos a un paso de llegar a la medalla de oro».

La atleta se ha venido preparando para lo que será el próximo campeonato nacional de su categoría, diciendo que a pesar de que se trate de una competencia local, «el nivel de los rivales es muy alto».

Con la mira puesta en hacer respetar la casa y meterse en el podio, los guayaneses Pacheco y Pariche buscarán dar lo mejor de sí en el torneo nacional, demostrando que el futuro del judo venezolano está en buenas manos.