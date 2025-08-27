Un ciudadano de nombre Ricardo Lara de 18 años, se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente de motocicleta, el suceso ocurrió en horas de la tarde del lunes 25, en la avenida Lo Próceres, muy cerca de la comisaría local.

Según informaron fuentes policiales, Ricardo perdió el control de su vehículo por causas que aún se investigan, impactando fuertemente contra el pavimento y resultando con un grave traumatismo craneoencefálico.

Al sitio se hicieron presentes funcionarios de bomberos municipales y Protección Civil, los paramédicos auxiliaron al lesionado.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Ruiz y Páez, principal centro de salud de la región, donde el equipo médico permanece en constante lucha para mantenerlo estable.

Autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de seguridad vial y evitar este tipo de accidentes que siguen cobrando víctimas en las vías de Ciudad Bolívar.

Continúan ocurriendo accidentes de tránsito de personas en motocicletas con saldo de personas fallecidas y con heridas graves en diferentes partes de la región.