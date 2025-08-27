El dominicano Ramón Laureano conectó un grand slam en la primera entrada y los Padres de San Diego se impusieron el martes 7-6 a los Marineros de Seattle.

Laureano, adquirido a los Orioles de Baltimore antes de la fecha límite de canjes del mes pasado, aprovechó una recta alta de su compatriota Luis Castillo, abridor de los Marineros, para darle a San Diego una ventaja temprana de 5-0.

Los Padres navegaron tranquilos durante las siguientes entradas, pero cedieron brevemente su ventaja en la quinta cuando los Marineros anotaron seis carreras con un par de jonrones de tres vueltas del cubano-mexicano Randy Arozarena y del venezolano Eugenio Suárez.

San Diego respondió en la parte alta de la sexta. Jake Cronenworth conectó un sencillo impulsor al jardín contrario, y el venezolano Freddy Fermín puso a los Padres al frente de manera definitiva con un toque de sacrificio ante el relevista de los Marineros, Caleb Ferguson (3-4).

El cubano Adrián Morejón (10-4) y otros tres relevistas de los Padres se combinaron para mantener a los Marineros a raya el resto del camino. El venezolano Robert Suárez cerró el juego y se acreditó su 35º salvamento de la temporada, con lo que es líder en la liga.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 5-1 con una anotada, Manny Machado de 5-2, Laureano de 4-2 con dos anotadas y cuatro remolcadas. Los venezolanos Luis Arráez de 5-0, Fermín de 2-1 con una remolcada.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Arozarena de 5-1 con una anotada y tres impulsadas. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-2 con una anotada, Jorge Polanco de 4-1. El venezolano Suárez de 3-1 con una anotada y tres producidas.

Ozzie Albies mostró su poder

El curazoleño Ozzie Albies disparó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras para ser la bujía ofensiva en el triunfo de los Bravos sobre los Marlins.

El curazoleño Jurickson Profar anotó dos vueltas, mientras que el venezolano Ronald Acuña Jr. y el dominicano Vidal Bruján anotaron y remolcaron una carrera cada uno por los Bravos.

El dominicano Sandy Alcántara lanzó siete entradas de dos carreras por los Marlins, quienes contaron con anotada del venezolano Javier Sanoja.

Yanquis 5-1 Nacionales

El dominicano Luis Gil (2-1) lanzó cinco entradas de una carrera y cinco ponches y Giancarlo Stanton fletó un jonrón y remolcó cinco vueltas para que los Yanquis vencieran a los Nacionales.

CJ Abrams produjo una carrera por los Nacionales.

Cerveceros 9-8 Diamondbacks

El venezolano William Contreras pegó un jonrón de dos carreras y anotó dos vueltas, mientras que Isaac Collins disparó un elevado de sacrificio para que los Cerveceros dejaran tendidos a los Diamondbacks.

El criollo Andruw Monasterio anotó una carrera por los Cerveceros.

El venezolano Gabriel Moreno pegó un jonrón de tres anotaciones, el dominicano Geraldo Perdomo impulsó dos carreras y el quisqueyano Ketel Marte anotó y empujó una carrera por los Diamondbacks.

Mets 6-5 Filis

Brandon Nimmo pegó el sencillo para remolcar al dominicano Starling Marte con la carrera con la que los Mets dejaron en el terreno, en la novena entrada, a los Filis de Filadelfia.

Los Mets contaron con una anotada y una remolcada del quisqueyano Juan Soto, con una producida por su compatriota Mark Vientos y con una anotación del puertorriqueño Francisco Lindor.

La victoria fue para Edwin Díaz (6-2), quien lanzó 1.2 entradas en blanco, con cuatro ponches.

Harrison Bader pegó jonrón de dos carreras y el panameño Edmundo Sosa remolcó una vuelta, pero el dominicano Jhoan Durán (6-6) no pudo sacar un out, permitió cuatro imparables y una carrera para cargar con la derrota por los Filis.

Azulejos 5-7 Mellizos

George Springer pegó dos jonrones y anotó cuatro carreras, y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el mexicano Alejandro Kirk remolcaron una vuelta por cabeza, pero no pudieron evitar la derrota ante los Mellizos.

Matt Wallner disparó un jonrón de tres vueltas y Luke Keaschall agregó uno de dos anotaciones por los de Minnesota.

Orioles 0-5 Medias Rojas

Lucas Giolito (9-2) lanzó ocho capítulos sin anotaciones y ponchó a ocho bateadores para liderar la victoria por blanqueada de los Medias Rojas sobre los Orioles.

David Hamilton pegó jonrón de tres carreras, Trevor Story agregó un vuelacercas y el curazoleño Ceddanne Rafaela anotó dos veces por los ganadores.

El dominicano Samuel Basallo pegó un indiscutible por los Orioles.

Medias Blancas 4-5 Reales

El venezolano Maikel García produjo dos anotaciones y el dominicano Carlos Estévez (35) completó la novena entrada en blanco para preservar el salvamento en el éxito de los Reales sobre los Medias Blancas.

El venezolano Lenyn Sosa impulsó una carrera, pero los Medias Blancas desperdiciaron siete entradas en blanco, con cinco ponches, del venezolano Martín Pérez.