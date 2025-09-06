En una ceremonia celebrada en su sede, la Asociación de Comerciantes e Industriales (Asocomercio) San Félix juramentó a su directiva para el ciclo 2025-2027.

El evento contó con la presencia de Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras Nacional.

Juan Castro, reelecto presidente de la asociación, fue reconocido con el botón empresarial de manos de Capozzolo.

Durante su discurso, Castro agradeció la confianza de los gremios y delineó las prioridades de su nuevo mandato sobre fortalecer la comunicación con entes gubernamentales para resolver el problema de la recolección de desechos sólidos, diversificar la economía local, apoyar a los emprendedores y ofrecer formación legal y tributaria a sus afiliados.

Por su parte, Capozzolo enfatizó la necesidad de mejorar las condiciones del sector privado en el país.

A su vez hizo hincapié en dos desafíos principales: el acceso a financiamiento para inversiones y la revisión de las obligaciones fiscales.

Capozzolo destacó el papel de Fedecámaras como facilitador de diálogo entre las cámaras locales y las autoridades, buscando soluciones a los problemas que enfrentan los empresarios, como las tarifas del aseo urbano en Caroní.