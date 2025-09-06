En un enfrentamiento con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de los Comandos Rurales de Montalbán, murió Jimmy José García Romero, de 35 años de edad, conocido con el alias del Jimito.

El hecho ocurrió el miércoles en el sector Peñón, municipio Montalbán, estado Carabobo.

García, que según los reportes oficiales era miembro de la banda criminal, GEDO del difunto alias el Galletica, se dedicaba a actividades delictivas como secuestro, extorsión, robo a mano armada y hurto de material estratégico del Estado.

Durante la intervención legal, se le incautó un revólver marca Colt, calibre .38, sin seriales visibles, que contenía tres cartuchos percutidos y tres sin percutir.

Una verificación en el sistema policial SIIPOL arrojó que el Jimito tenía en su historial cuatro prontuarios por delitos, lo que confirma su perfil criminal.