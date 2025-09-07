El artista conquense Gustavo Torner, el polifacético maestro de la abstracción, ha muerto en su domicilio de Cuenca a los 100 años de edad.

Creador, junto al artista Fernando Zóbel, del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, Torner era uno de los artistas españoles más representativos de la segunda mitad del siglo XX.

Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas, en museos, instituciones y organismos o al aire libre en lugares tan emblemáticos como la Biblioteca del Congreso de Washington, la Tate Gallery de Londres o en la llamada Plaza de los Cubos de Madrid.

Capilla ardiente

La capilla ardiente instalada está noche en el tanatorio Alborada de la capital conquense. El funeral tendrá lugar este domingo en la catedral de Cuenca a las 18:00 horas y presidido por el obispo de Cuenca, José María Yanguas, informaron fuentes del obispado.

El espacio Torner, en su perfil oficial de Instagram, ha publicado un mensaje en el que afirma que «el artista Gustavo Torner de la Fuente ha fallecido en su domicilio de Cuenca el día 6 de septiembre de 2025».

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha señalado en sus redes sociales que es «un día muy triste para Cuenca y el mundo del arte».

El artista celebró hace dos meses su centenario en su casa de Cuenca rodeado de su familia y amigos más cercanos, mientras fundaciones, museos, galerías y hasta la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando homenajearon al pintor, escultor, grabador, diseñador, museógrafo y asesor artístico.