El 7 de septiembre de 2025, un eclipse lunar total, conocido como «Luna de Sangre», captará la atención de muchos.

Este fenómeno, en el que la Tierra se alinea entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite, será completamente visible en regiones como el este de África, Asia y Australia.

Para quienes se encuentren en Venezuela y en el resto del continente americano, la «Luna de Sangre» no será visible.

La razón es la posición de la Luna en el horizonte durante el eclipse, ya que el fenómeno ocurrirá durante las horas del día en la franja horaria venezolana.

A pesar de que este espectáculo natural y seguro de ver no será observable directamente en el país, puedes seguirlo a través de las transmisiones en vivo que se realizarán por internet.