El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, informó que los venezolanos van a comprar a los supermercados de 2 a 3 veces por semana, cuando antes iban una vez cada 15 días.

En ese sentido, comentó que las compras que realizan «son pequeñas» y el tiempo que invierten en estos establecimientos comerciales es menor a una hora.

Comentó durante una conferencia en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, para revelar las tendencias del sector que en lo que va de 2025, han abierto, remodelado o cambiado de modelo de negocios 21 establecimientos en todo el país.

Ítalo Atencio sumó que este tipo de inversiones se están registrando en estados como Miranda, Carabobo, Zulia, Aragua, Lara, Nueva Esparta y Caracas.

«El año pasado fueron 61 supermercados los que abrieron. Este año van a ser 40. Sin embargo, cada inauguración es muy importante porque el sector representa 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela y genera 650.000 empleos», enfatizó.

Sostuvo que el venezolano lo primero que compra es proteína, «aquella que se adapte a su ingreso. Compra carne molida o mechada, guisada, pollo picado o entero, compra huevos».

«Después busca un alimento para combinar: adquiere harina de maíz, pasta y arroz. Luego el venezolano compra el aderezo o una salsa untable, posteriormente adquiere frutas, verduras y hortalizas», describió.

El gremialista informó que en todo el país hay 1.600 supermercados y 903 están registrados en ANSA: «en Venezuela hay un supermercado por cada 29.900 personas», agregó, según publicó el diario La Prensa del Táchira.