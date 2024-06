Justin Timberlake, el reconocido cantante y actor, fue detenido en la madrugada del martes bajo sospecha de conducir en estado de embriaguez en Long Island, Nueva York.

Las autoridades informaron que Justin Timberlake fue detenido por la policía en la localidad de Sag Harbor, en el extremo oriental de la isla.

Detalles del arresto

La oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk confirmó que Timberlake será procesado por este incidente.

No obstante, hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias exactas de su detención.

Se espera que las autoridades emitan un comunicado oficial próximamente.

Cena y conciertos

Según la revista People, Timberlake fue arrestado poco después de salir de una cena en el Hotel American de Long Island.

Supuestamente, conducía hacia la casa de un amigo cuando ocurrió el incidente. Actualmente, el cantante permanece bajo custodia policial.

Timberlake tiene dos conciertos programados en Chicago para este fin de semana y otros dos espectáculos en la ciudad de Nueva York la próxima semana.

Estas presentaciones forman parte de la promoción de su último proyecto musical, Everything I Thought It Was, antes de embarcarse en una gira europea.

Trayectoria y polémicas

El artista saltó a la fama como miembro de la popular banda de chicos ‘NSYNC’.

Desde entonces, ha cosechado éxitos tanto en su carrera musical como en la actuación. Además, ha ganado diez premios Grammy y cuatro Primetime Emmy.

En su juventud, Timberlake compartió pantalla con su futura novia, Britney Spears, en producciones de Disney+. Sin embargo, también ha estado envuelto en controversias a lo largo de su carrera.

El año pasado, Spears publicó sus memorias, ‘The Woman in Me‘, donde reveló detalles personales sobre su relación con el cantante, incluyendo un embarazo, un aborto y una traumática separación.