Con gran valentía, Kate Cassidy, exnovia del cantante Liam Payne, ha decidido hablar públicamente por primera vez sobre los últimos días que pasó con el exintegrante de One Direction y la razón por la cual abandonó Argentina antes de la trágica muerte del artista.

En una conmovedora historia de Instagram y una entrevista exclusiva con The Sun, la influencer compartió su testimonio.

Trágico accidente en Buenos Aires

El 16 de octubre de 2024, lamentablemente, Liam Payne falleció tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

El cantante, de 31 años, sufrió politraumatismos y una hemorragia interna y externa debido al impacto, según el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

Además, los resultados toxicológicos revelaron la presencia de un cóctel de drogas en su sistema, incluyendo benzodiazepina, cocaína, crack y cocaína rosa, también conocida como «tusi».

Mensaje en Instagram

Para proporcionar claridad, Cassidy explicó que había recibido numerosos mensajes de los fans de Payne, buscando claridad sobre la situación.

Para atender esas solicitudes, decidió compartir su experiencia y añadió un enlace a la entrevista con The Sun, donde desmintió teorías conspirativas sobre una supuesta ruptura y reveló que había regresado a Estados Unidos para cuidar de su perrita, Nala.

Reflexiones

En la entrevista, Kate mencionó: «El amor es tan optimista, y solo esperas que todo salga bien al final. Obviamente, si lo supiera, si pudiera ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina».

Cassidy enfatizó que ella y Payne tenían vidas separadas y que no era la primera vez que viajaban por separado.

Estado mental de Liam

Además, Cassidy aseguró que «Liam estaba en un estado mental muy bueno» cuando se despidieron en Argentina.

«Estábamos en un lugar tan bueno, llenos de amor; él estaba tan feliz y positivo. Y ni siquiera puedo creer cómo terminaron las cosas», añadió.

Enterándose de la noticia

Posteriormente, en otra parte de la entrevista, Cassidy describió el momento en que se enteró de la muerte de Payne.

«Uno de los amigos de Liam me llamó. En ese momento, fue como si me quedara en blanco», dijo. «Me sentí como si me hubiera desmayado por completo. Cuando descubrí oficialmente que la noticia era cierta, me sentí entumecida. Traté de llamarlo. Llamé a casi todo el mundo», agregó.

Finalmente, la influencer Kate Cassidy terminó la entrevista agradeciendo el apoyo de los fans y recordando a Liam como una persona amorosa y llena de vida.