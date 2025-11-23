La plataforma financiera Kontigo informó la suspensión temporal de las cuentas estadounidenses pertenecientes a usuarios venezolanos.

El anuncio fue realizado este sábado 22 de noviembre a través de su cuenta oficial en la red social X, donde la compañía confirmó que el servicio se encuentra detenido hasta nuevo aviso.

Proveedor solicitó la pausa del servicio

Según detalló la fintech, la suspensión responde a una solicitud realizada por el proveedor de las cuentas americanas, quien pidió interrumpir temporalmente la operatividad, explica El Nacional.

A pesar de que el comunicado explicó el origen de la decisión, Kontigo no ofreció detalles adicionales sobre las razones específicas detrás de la medida.

Esta falta de información ha generado dudas entre los usuarios, quienes utilizan con frecuencia la plataforma para manejar fondos en divisas y realizar operaciones internacionales.

Limitaciones para pagos y resguardo de fondos

Con la suspensión, los usuarios venezolanos no podrán acceder ni utilizar los instrumentos financieros asociados a sus cuentas estadounidenses.

Esto incluye la imposibilidad de efectuar pagos internacionales o resguardar sus fondos en moneda extranjera a través del servicio que habitualmente ofrece la aplicación.

La medida afecta directamente a quienes dependen del ecosistema de Kontigo para gestionar ingresos en dólares o movilizar dinero fuera del país, uno de los principales usos de estas cuentas.

Kontigo: plataforma autorizada en Venezuela

Kontigo es una fintech autorizada para operar en Venezuela y se ha posicionado por ofrecer servicios vinculados al uso de criptomonedas. Entre ellos, destaca la conversión directa de dólares a USD Coin (USDC), una moneda digital estable utilizada para transacciones y resguardo de valor.

A pesar de su crecimiento y adopción en el mercado venezolano, la empresa no ha revelado cuándo podría restablecerse el servicio de cuentas estadounidenses, dejando a miles de usuarios a la espera de una actualización oficial.