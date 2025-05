El Kremlin aseguró hoy, en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los recientes ataques aéreos rusos contra Ucrania, que el líder ruso, Vladímir Putin, toma las decisiones «necesarias» para garantizar la seguridad de su país.

«El presidente Putin toma las decisiones que son necesarias para garantizar la seguridad de su país», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Kallas dice que Rusia ha aumentado la presión sobre Ucrania y pide a sus socios responder

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que Rusia está incrementando su presión sobre Ucrania, y pidió a sus socios internacionales que aumenten también la presión sobre Moscú para que negocie la paz.

“Estos ataques contra Kiev son totalmente atroces. Está claro que Rusia ha aumentado su presión sobre Ucrania. Realmente está bombardeando Ucrania, y hemos sido testigos de los ataques más mortíferos”, indicó Kallas ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Desarrollo.

La jefa de la diplomacia de la UE se refirió así a los últimos ataques rusos contra Ucrania.

“Nos corresponde a nosotros presionar a Rusia para que también quiera la paz. Estamos dispuestos a hacerlo por parte europea, y esperamos que otros socios internacionales nos sigan”, enfatizó Kallas.

Rusia lanzó la pasada noche y madrugada el tercer ataque masivo consecutivo contra Ucrania en el que empleó nueve misiles de crucero Kh-101 y 355 drones, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Moscú ya había atacado este fin de semana con decenas de misiles y drones durante dos noches consecutivas Kiev y otras ciudades ucranianas.

En el ataque del domingo, 12 personas perdieron la vida en distintas zonas de Ucrania debido a los bombardeos rusos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que el líder ruso, Vladimir Putin, se «ha vuelto completamente loco» y «está matando a mucha gente innecesariamente» tras la última ofensiva de Rusia sobre Ucrania.

«Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados», escribió Trump en su red Truth Social.