El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA llegará a Guatemala en febrero como parte de su gira internacional previa al torneo de 2026, según confirmaron este viernes fuentes deportivas vinculadas a la organización del evento.

La icónica pieza será exhibida el 13 de febrero en las instalaciones del Parque de la Industria, en la capital guatemalteca. Esta visita sirve de preámbulo a la cita mundialista que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

Los asistentes podrán observar de cerca el galardón original, que inició su recorrido el 3 de enero en Riad (Arabia Saudí) y que visitará 30 naciones en un periodo de 150 días. El tour busca generar expectativa global por el torneo más visto del planeta.

El tour también activará promociones especiales en el país a partir del 26 de enero. Estas iniciativas incluyen el sorteo de viajes para asistir al Mundial, así como el lanzamiento de artículos coleccionables y balones oficiales, fomentando la pasión futbolera guatemalteca.

Con esta actividad, Guatemala se suma a la celebración global por el torneo deportivo más importante del planeta, que por primera vez en la historia tendrá tres países anfitriones y la participación de 48 equipos, expandiendo la emoción a más naciones.