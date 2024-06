Unos de los sectores que nunca ha sido atendido es Los Chorros, el cual esta ubicado en la Villa del Yocoima y desde que fue fundado, aún permanece en total abandono y sin servicios básicos.

Uno de los problemas de esta comunidad es la vía de acceso la cual, es de tierra y en temporada de invierno se hace difícil el acceso al sector.

Dilsia Figuera, quien reside en el sitio, expresó que esperan un “milagro”, para que alguien les pueda solventar la cantidad de problemas que padecen.

“Muchas familias vivimos marginalmente, sin servicios, sin asfaltado, sólo vías de tierra colorada, polvo en verano y barro en invierno, ya estamos cansados de lidiar siempre con los mismos pesares y sin nadie les duela nuestra situación”.

La vecina comentó, que no hay plan especial de asfaltado, no hay agua potable en el 50% de la comunidad, el servicio eléctrico es a medias, pues, están conectados en la corriente eléctrica que pasa cerca de esa comunidad, y en gran parte no hay postes de metal, sino improvisados de madera.

“Los hechos están a la vista, no se trata de mal poner a nadie y menos a la gestión actual, sólo digo la verdad de los hechos, en tiempo de invierno se hace difícil caminar por nuestras calles, a pesar de las denuncias que hemos hecho, hasta ahora no se ha logrado que seamos tomados en cuenta, necesitamos contar con todos los servicios básicos para poder vivir dignamente”, indicó Figuera.

Casas de zinc

En un recorrido por la comunidad se evidenció que existe muchas casas de tablas y zinc, donde residen más de cinco personas en condiciones incomodas, por tanto, los vecinos aprovecharon para solicitar a los líderes de calles, realizar una reunión y proyectar planes habitacionales para el 60% de las familias que residen en barracas.