El piloto español Carlos Sainz, de la escudería Ferrari, finalizó decimotercero en la tabla de tiempos de los entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá, novena carrera del Mundial de Fórmula Uno.

Sainz, de 29 años, expresó sus impresiones en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, destacando la dificultad de sacar conclusiones claras de las sesiones de este viernes.

Sainz describió la jornada como «muy canadiense» debido a las cambiantes condiciones climáticas entre seco y mojado.

A pesar de esto, el piloto español logró completar varias tandas de vueltas tanto con neumáticos slicks como con intermedios, adaptándose a las circunstancias variables en pista.

El talentoso piloto madrileño, que cuenta con tres victorias en la Fórmula Uno y 22 podios, incluyendo un tercer puesto en el reciente Gran Premio de Mónaco, enfatizó la necesidad de enfocarse en el propio rendimiento y preparación de cara a la carrera del sábado.

El piloto, quien no continuará en Ferrari la próxima temporada y aún no ha confirmado su futuro equipo, subrayó que actualmente no tiene ningún acuerdo cerrado.

«Sin embargo, no es fácil extraer muchas conclusiones de las sesiones de hoy, así que necesitamos centrarnos en nosotros mismos; y estar lo mejor preparados que se pueda con miras a mañana», concluyó Carlos Sainz al finalizar la jornada de entrenamientos libres en Canadá.