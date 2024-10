La duración de las baterías sigue siendo una de las principales preocupaciones para los fabricantes de teléfonos móviles.

Algunas marcas, como Apple, han alcanzado cifras impresionantes, como la capacidad de 4.674 mAh en el iPhone 16 Plus. Sin embargo, esto aún no satisface a los usuarios que desean dispositivos que no requieran carga diaria.

Impacto en dispositivos electrónicos y eléctricos

Este desafío no solo afecta a los teléfonos móviles. La autonomía también es una preocupación en vehículos eléctricos, computadoras, dispositivos portátiles y cualquier electrodoméstico que funcione con batería.

La degradación de los materiales de la batería reduce su vida útil tras cientos de ciclos de carga.

Un avance desde la Universidad de California

Investigadores de la Universidad de California en Estados Unidos han desarrollado una batería casi ilimitada.

Este proyecto, liderado por la estudiante Mya Le Thai desde 2016, ha dado lugar a un prototipo que puede soportar 200.000 ciclos de recarga. Actualmente, se está evaluando en condiciones de uso cotidiano.

Promesa de una duración sin precedentes

Este modelo promete una duración de hasta 400 años sin pérdida de capacidad, algo inimaginable en los teléfonos actuales, que empiezan a degradarse después de 300 a 500 ciclos de carga.

Además, los materiales de esta batería no han mostrado daños significativos durante las pruebas.

Innovación y materiales utilizados

La batería casi infinita propuesta por Mya Le Thai y su equipo está compuesta por nanocables recubiertos de oro y dióxido de manganeso, junto con un gel eléctrico como transmisor.

El objetivo inicial era aumentar la resistencia de los cables en baterías convencionales, aspirando a alcanzar entre 5.000 y 7.000 ciclos de carga.

Un descubrimiento accidental

Durante el experimento, los investigadores descubrieron, casi por casualidad, que la nanobatería desarrollada podía soportar hasta 200.000 ciclos de carga completos en solo tres meses.

Las pruebas de resistencia sugieren que podría funcionar durante hasta cuatro siglos sin perder su eficacia.

Finalmente, la propuesta de Mya Le Thai marca un hito en la innovación tecnológica de baterías, abriendo la puerta a dispositivos electrónicos con una vida útil sin precedentes.