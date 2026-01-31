Durante su aclamada gira internacional The Mayhem Ball, la superestrella global Lady Gaga protagonizó un momento de profunda carga política y emocional en Tokio, Japón.

Ante miles de seguidores, la intérprete de 39 años decidió interrumpir su espectáculo para dirigir un mensaje contundente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), sumándose así a las voces críticas que exigen una reforma en las políticas de seguridad y migración de su país natal.

Un mensaje desde la vulnerabilidad

Visiblemente conmovida y con la voz entrecortada, Gaga se alejó por un momento del despliegue escénico para conectar con su audiencia a un nivel humano.

La artista expresó la angustia que le genera el panorama social en Estados Unidos, especialmente en relación con los episodios de violencia vinculados a las fuerzas de seguridad, explica El Nacional.

“En un par de días regresaré a casa y me duele el corazón al pensar en las personas, los niños y las familias que están siendo atacados sin piedad por el ICE”, manifestó la cantante, subrayando el impacto humano de las recientes redadas.

Crítica directa a la administración actual

Sin ocultar su frustración por el clima político bajo la administración de Donald Trump, la ganadora del Grammy reflexionó sobre el sufrimiento de las comunidades migrantes.

Gaga afirmó que el sistema destruye las vidas de personas trabajadoras “ante nuestros ojos” y enfatizó que nadie debería arriesgar su integridad física por el simple deseo de bienestar y respeto.

“Espero que nuestros líderes estén escuchando. Espero que nos escuchen mientras les pedimos que cambien su curso de acción rápidamente”, añadió en un llamado directo a la Casa Blanca.

El arte como herramienta de resistencia

El reclamo de la artista no es un hecho aislado, sino que ocurre en un contexto de alta tensión social tras las muertes en Minneapolis y la intensificación de las tácticas operativas del ICE.

Fiel a su trayectoria como defensora de los derechos humanos y las minorías, Gaga dedicó una de sus interpretaciones a las comunidades afectadas, reafirmando su postura de que el arte debe ser un espejo de la realidad política.

Con este gesto, se alinea con otras figuras de la industria, como Bruce Springsteen, consolidando un frente cultural contra las políticas migratorias vigentes.