La dinámica económica entre el estado Falcón y las Antillas Neerlandesas ha alcanzado un hito significativo. Según el balance presentado por la Cámara de Comercio de La Vela de Coro, las exportaciones de productos no petroleros hacia Aruba, Bonaire y Curazao (islas ABC) registraron un incremento del 24% durante el año 2025, superando los márgenes de periodos previos y consolidando la reactivación del flujo comercial fronterizo.

Yoselis López, presidenta del organismo gremial, señaló que este resultado es fruto de una planificación previa. Las proyecciones establecidas por el sector privado a inicios del año pasado estimaban este crecimiento, el cual ha sido validado por las cifras oficiales difundidas por la Secretaría de Exportaciones de la gobernación del estado Falcón.

Esta sincronía entre los datos gremiales y gubernamentales refleja una estabilización en las operaciones aduaneras y marítimas de la región, explica Banca y Negocios.

Rutas activas y logística de zarpe

Actualmente, el puerto de La Vela mantiene una operatividad constante que permite abastecer de manera regular a los mercados vecinos. El esquema de navegación vigente contempla el zarpe semanal de dos embarcaciones con mercancía variada hacia Aruba, mientras que la conexión con Curazao se garantiza mediante un buque que realiza el trayecto de forma quincenal.

Este ritmo de trabajo ha permitido que frutas, hortalizas y otros insumos locales lleguen con frescura y calidad a las islas. No obstante, los exportadores subrayan que la capacidad de carga y la eficiencia de los tiempos de entrega podrían optimizarse significativamente si se realizaran ajustes estructurales en la zona de embarque.

El Muelle de Muaco: Una necesidad estratégica

A pesar del optimismo por el crecimiento del 24%, la presidenta de la Cámara de Comercio advirtió que el potencial exportador de Falcón se encuentra limitado por el estado de la infraestructura portuaria. El proyecto crítico, según López, es la recuperación total del Muelle de Muaco, una petición histórica de los comerciantes y empresarios de la zona que aún no se ha materializado.

En entrevista para Fedecámaras Radio, López reconoció que la rehabilitación del muelle implica una inversión financiera de gran escala. Ante la magnitud del gasto, la dirigente gremial enfatizó la necesidad de establecer un modelo de colaboración entre la empresa pública y el sector privado.

Finalmente, para López, un acuerdo de este tipo sería la vía más viable para modernizar las instalaciones, lo que permitiría elevar aún más las cifras de exportación y generar un impacto económico de mayor envergadura en el occidente venezolano.