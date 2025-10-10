La estrella estadounidense, Lady Gaga, aparecerá en la segunda entrega de la aclamada película ‘El diablo viste a la moda 2’, según confirmó la revista Variety.

Se desconoce cuál será el papel que interpretará la cantante de ‘Just Dance’ en la secuela, que comenzó sus filmaciones el pasado 30 de junio y que tiene previsto estrenarse el 1 de mayo de 2026.

Tras actuar en Londres con motivo de su gira mundial The Mayhem Tour, a Gaga la vieron sus seguidores en la ciudad de Milán en el momento en el que se estaba rodando una de las escenas de la película.

El filme cuenta con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, a lo que se suman otras estrellas como la británica Simone Ashley, Helen J. Shen, Conrad Ricamora, así como el comediante Caleb Hearon.

Protagonizada por Streep, Hathaway y Blunt, esta comedia de culto está inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger, que retrata las entrañas del mundo de la moda y su parte más hostil.

Dirigida por David Frankel, la película fue un éxito tanto en taquilla como entre la crítica, al recaudar más de 326 millones de dólares a nivel mundial.

De acuerdo con la sinopsis publicada en la página de IMDB, la segunda parte seguirá «la lucha de Miranda Priestly (Streep) contra Emily Charlton (Blunt), su antigua ayudante convertida en ejecutiva rival, quienes compiten por los ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos, mientras Miranda se acerca a la jubilación.