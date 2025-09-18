La emisora satelital SiriusXM anunció el lanzamiento de ‘Celia Cruz AZÚCAR!’, un canal que a partir de este jueves y durante todo el año rendirá homenaje a la vida y el legado de la ‘Reina de la Salsa’ y a su impacto mundial en la música.

El lanzamiento forma parte de la conmemoración de los cien años del nacimiento de Celia Cruz (1925-2003) y celebra su legado musical, desde sus éxitos con Fania Records hasta los himnos globales de su última etapa artística.

El canal incluye los grandes clásicos de la artista cubana, junto con temas de artistas contemporáneos y músicos influenciados por su obra, entre ellos Angélique Kidjo, Buena Vista Social Club, Gloria Estefan, Marc Anthony, Tito Puente, Tito Nieves, La India y los integrantes de la Fania All Stars.

Durante el primer mes de programación habrá contenidos especiales como Celia & Tito, conducido por Tito Puente Jr., que repasa la obra de Cruz junto a su padre, el ‘Rey del Mambo’; Quarter Legacy, con la salsera La India que presentará veinticinco himnos de Celia tras su reciente aparición en una moneda con la icónica frase ‘¡Azúcar!’; y Tabaco y Ron, un espacio de boleros conducido por el productor y cantante Willy Chirino.

100 Years of ¡Azúcar! All Stars

El 2 de octubre se emitirá además el concierto ‘100 Years of ¡Azúcar! All Stars’, grabado en los estudios de SiriusXM en Miami, con la participación de Albita, José Alberto ‘El Canario’, Lena Burke, Leslie Cartaya, Lucrecia, Tony & Mimy Succar y el propio Chirino, entre otros.

Celia Cruz, nacida en La Habana y fallecida en 2003, se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la música latina, gracias a su potente voz y su presencia escénica.

Tras alcanzar la fama con la legendaria agrupación cubana Sonora Matancera, Cruz consolidó su carrera en el exilio al lado de Tito Puente, Johnny Pacheco y Willie Colón en Fania Records, al ayudar a posicionar a la salsa como género internacional.

Ganadora de múltiples premios Grammy y reconocida con la Medalla Nacional de las Artes en Estados Unidos, en 2024 Celia Cruz se convirtió en la primera mujer afrolatina en aparecer en una moneda estadounidense.

‘Celia Cruz AZÚCAR!’, se estrena este jueves en la aplicación de SiriusXM y además estará disponible por tiempo limitado en automóviles, en el canal 79, del 26 de septiembre al 3 de octubre, informó la compañía de radiodifusión satelital y audio digital con sede en Estados Unidos.