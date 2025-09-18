El receptor venezolano Luis Torrens fue activado este miércoles de la lista de lesionados de 10 días por los Mets de Nueva York, justo cuando el equipo pelea por mantenerse en zona de clasificación a la postemporada.

Torrens había estado fuera de acción desde el 7 de septiembre debido a una contusión en el antebrazo derecho y completó un juego de rehabilitación con el Syracuse (Triple A), antes de reincorporarse al roster.

“Contento, sintiendo la mejoría, ya esperando el tiempo que establece el reglamento para volver a estar con el equipo y colaborar con lo que se pueda”, declaró recientemente el valenciano a la LVBP en el Citi Field, durante la serie contra los Rangers de Texas.

En lo que va de campaña, Torrens ha cumplido un rol clave como receptor suplente, compartiendo responsabilidades con Francisco Álvarez, quien también ha lidiado con lesiones. En 244 turnos al bate, el venezolano suma cinco jonrones, 29 impulsadas y un promedio de .225, con un OPS de .635.

Mientras que –antes de lastimarse- había atrapado a 17 de 42 potenciales robadores de base (40,5%). Una habilidad que no es aislada, desde 2024 eliminó a 30 de los 70 corredores que le salieron a la conquista de la segunda base (42,9%), lo que se traduce en la mejor marca en las Grandes Ligas durante ese período (min. 400.0 innings en la receptoría) y, de acuerdo con Baseball Savant, es primero entre los cátchers de las Mayores en outs en robo por encima del promedio (10).

Así que sus números han respaldado su aporte tanto ofensivo como defensivo para los Mets, que comenzaron la jornada a 1,5 juegos de ventaja por el último comodín de la Liga Nacional.

Sobre la presión de repetir el desempeño de la campaña anterior, cuando los metropolitanos disputaron la Serie de Campeonato contra los Dodgers, eventuales campeones mundiales, algo que fue catalogado como sorpresa por algunos analistas, Torrens reconoció que llegar tan lejos, les propone objetivos ambiciosos:

“Obviamente las expectativas son altas después del año pasado, quedamos con esa espinita de querer dar más este año y pelear el campeonato que es lo que más anhelamos aquí en el equipo”.

Posible regreso con Magallanes

Al hablar de su futuro una vez culmine la temporada de Grandes Ligas, Luis Torrens no ocultó su deseo de volver a uniformarse en Venezuela.

“Como siempre lo he dicho, a mí me encanta jugar en Venezuela. Es algo que siempre que tenga la oportunidad lo voy a aprovechar, sobre todo jugar con el Magallanes, que es mi equipo, el de mi ciudad. Es un privilegio y después de tomarnos un tiempo de descanso pensamos en integrarnos al equipo”, señaló el valenciano, de 29 años de edad, en conversación con la LVBP.com.

En la zafra pasada, Torrens tuvo un rendimiento destacado con los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional: en 16 partidos, bateó para .362 de promedio, con un jonrón, cinco remolcadas y un OPS de .742. Por lo que su regreso, no solo le daría profundidad detrás del plato a los Navegantes, sino que produciría un impacto inmediato en la alineación.

Algo que demostró con creces en la 2023-2024, cuando fue tomado como refuerzo por los Tiburones de La Guaira, siendo clave para su histórico título y más tarde en el cetro de la Serie del Caribe 2024.

Para el valenciano, vestir la camiseta de Magallanes tiene un significado especial: “Ese es el equipo que yo crecí viendo jugar, fanático como cualquier otro niño de Valencia. Siempre ha sido un privilegio reportarme con el equipo y dar lo mejor de mí”.

Torrens recordó a algunos de los jugadores que marcaron su infancia: Edgardo Alfonzo, Endy Chávez y Adonis García. Hoy, con la posibilidad de coincidir con figuras como Alfonzo en la organización de Nueva York, reconoce que “es una experiencia gratificante”.

Con la temporada de las Mayores en su recta final y los Mets aferrados al último comodín de la Liga Nacional, Torrens tiene ahora la oportunidad de aportar en el tramo decisivo y, posteriormente, volver a ser parte de la afición que lo vio crecer en Valencia.