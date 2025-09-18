Con victorias muy disputadas los elencos de Lyon, Millonarios y Semilleros alcanzaron en la fecha 4ta del Torneo de la Liga Súper Máster Unión el primer lugar en la tabla de clasificación.

Millonarios de Sabás Marín batalló durante todo el cotejo para terminar imponiéndose a la representación de Tigres un tanto a cero.

Semilleros entretanto batalló con Galácticos para terminar ganando tres tantos por dos, para llegar al tope de los otros dos punteros con nueve unidades.

Mientras tanto la representación de Lyon superó por dos tantos a cero a Dudelca, lo que por diferencia de goles dejó a los vencedores en el tope de la tabla, con los m ismos puntos de los mencionados Millonarios y Semilleros.

En otros de los resultados de la cuarta fecha, los consentidos de Domingo Mussio y que dirige Gilder Hernández no pudieron encontrar el candado que las Llaves colocaron en el encuentro, para finalmente pautar un empate a un gol por lado.

El Atlético Guayana con esta paridad se ubicó en el cuarto lugar de la tabla de clasificación en solitario con ocho puntos.

Otra de las batallas que se vivieron, fue la protagonizada por los cuadros de Félix y Villa Colombia, que al final de cuentas representó una victoria para los colombinos, tres tantos por dos.

Para cerrar los subcampeones Unare le ganaron dos goles por cero a ASA Atlético Sur Aeropuerto, para subir al puesto nueve de la tabla con 4 puntos.

Lucha de líderes invictos

Para la nueva fecha, quinta del campeonato, destacará el duelo entre los líderes invictos, Lyon y Millonarios, ambos como indicamos con nueve puntos en su haber. Este juego está fijado para llevarse a cabo a partir de las 9:20 am.

Semilleros, el otro equipo que tiene nueve puntos, se las verá con los guerreros del Atlético Guayana, en duro cotejo previsto para jugarse a partir de las 2:50 pm.

La jornada dominguera la abrirá el lance entre Villa Colombia que tiene siete puntos en el sexto puesto, y ASA penúltimo con solo una unidad, en el juego llamado “el mañanero”.

Huracán que es quinto con siete unidades, enfrentará al cuadro de Fénix, último en la clasificación sin haber logrado punto alguno en cuatro presentaciones.

Colinas de Unare el actual campeón, séptimo con 4 puntos, chocará con Tigres que es décimo segundo con apenas un punto.

El subcampeón Unare que es noveno con 4 puntos se las verá con Galácticos que está en el puesto once con trío de unidades en su haber.

Para esta fecha, los elencos de Dudelca y Las Llaves, tienen jornada de descanso.

Así se jugará la quinta fecha

Villa Colombia vs ASA 7:20 am

Lyson vs Millonarios 9:20 am

Huracán vs Fénix 11:10

Colinas vs Tigres 1:00 pm

Semilleros vs Atlético Guayana 2:50 pm

Unare vs Galácticos 4:40 pm

Dudelca y Las Llaves descansan