Consumada la clasificación del cuadro de Guayanés FC sobre AVM FC con el que terminó igualado a cero goles por lado, los seis elencos quedaron determinados para iniciar este sábado 20 de septiembre, el hexagonal de la Liga Oficial Senior Francisco Martín.

“Fue un partido bien cuesta arriba, casi que jugamos con 10 integrantes, ellos eran como 30 jugadores, vinieron todos para este duelo. Luego en el partido, la lucha fue brava aunque tuvimos como cinco ocasiones claras de gol, que al final no pudimos concretar y después conteniendo al rival para que lográramos la clasificación…”comentó el DT del cuadro Guayanés FC, Rafael “El profe” Maza, rememorando ese día de definición, que ajustó los seis del hexagonal.

Los Olivos y Centro Italo van por otra final

El hexagonal de segunda vuelta del certamen, arrancará este sábado a partir de las 8 de la mañana, precisamente con el último clasificado, Guayanés FC enfrentando al líder de la ronda clasificatoria, Centro Italo Venezolano de Ciudad Guayana. Cotejo pautado para arrancar a las 8:00 am en la cancha de los itálicos.

Precisamente los azules llegan a esta instancia como uno de los claros favoritos para alzarse con otro título, como siempre lo desean los pupilos de Jorge “Catri” Catrinaccio, que ahora harán frente al elenco del “profe” Maza con todas sus intenciones de dar una primera campanada.

Los Olivos, el otro de los grandes favoritos, de la mano de Enrique Yantis y Luis Manuel Filosa apostará a buscar desde las primeras de cambio, un puesto en el hacia la semifinal, enfrentando al elenco de Reinaldo Vidud y José Arzolay, Venalum FC, donde saben de sobra que este primer encuentro, podría marcar su paso hacia la conquista de la ronda semifinal.

Sobre este partido la semana previa fue intensa en suposiciones y conjeturas sobre el resultado del mismo, sobre todo porque las finales de la Liga de fútbol Caroní en el Polideportivo El Gallo, sirvieron para el reencuentro de muchos de los jugadores que militan en estos equipos.

“Dices que pusieron en la mesa, tres cajas de las frías, para el ganador…”se conoció de viva voy de los protagonistas de uno de los encuentros más interesantes de este hexagonal que promete desde el inicio, batallas intensas en tres grandes frentes. El choque entre Los Olivos y Venalum FC arrancará a partir de las 10:00 am en la cancha de Los Olivos.

Precisamente, el otro encuentro que cerrará esta primera fecha pondrá frente a frente al Colegio de Ingenieros y el Centro Portugués Venezolano de Ciudad Guayana, un encuentro que marcará el final de la jornada, ya que será a partir de las 2:00 pm y se jugará en la cancha de Los Olivos.

Así se jugará la primera fecha del hexagonal

Italo vs Guayanés 8:00 am en el Centro Italo.

Los Olivos vs Venalum 10:00 am en cancha de Los Olivos.

Ingenieros vs Cpvg 2:00 pm en cancha de Los Olivos