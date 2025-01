Una revisión de jugada resultó determinante para que los Cardenales de Lara derrotaran 4-3 a los Navegantes del Magallanes la tarde-noche del domingo, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, y aseguraran, en el peor de los escenarios, un juego extra para definir su pase a la Gran Final.

La repetición coronó un racimo de cuatro carreras en la tercera entrada, otorgándole un jonrón con dos corredores en circulación a Rangel Ravelo, revirtiendo la primera decisión de los umpires, quienes habían decretado foul la conexión, ceñida al poste de fair del jardín izquierdo.

El batazo del cubano, contra el derecho Edwar Colina, se mantuvo en suspenso durante algunos minutos mientras los árbitros deliberaban, hasta que, finalmente, fue decretado como el vuelacerca que volteó la pizarra y otorgó una ventaja al home club que nunca más perdería por el resto del encuentro.

“Tenía la duda de si estaba en zona buena o no, pero en la repetición se vio claramente que era buena”, dijo a Germán Cartaya para la transmisión de Televén Ravelo, quien tenía un cercano recuerdo ante Colina. “Hace varios juegos atrás me trabajó con slider. Estuve pendiente de ese lanzamiento, y me dejó uno colgado que pude conectar bien”.

Desde la loma, Cardenales se apoyó en la mejor actuación del Round Robin de Máximo Castillo (1-1), quien trabajó 5.0 capítulos con seis hits admitidos y tres carreras limpias sin ponches, pero ocho rodados inducidos, para llevarse el triunfo.

La labor de Castillo fue complementada por una impecable combinación del bullpen larense, que se encargó de transitar en blanco los últimos 4.0 episodios del desafío.

José Adames (1.0 IL), Alex Scherff (1.0) y Brian McKenna (0.2) se anotaron cada uno su tercer hold del Todos Contra Todos, y Arnaldo Hernández sacó los últimos cuatro outs del careo, para apuntarse su séptimo juego salvado de la fase.

“Arnaldo nunca ha dicho que no, y creo que el momento estaba dado para que se diera ese rescate de cuatro outs. Todos los muchachos están comprometidos, tener a este grupo de peloteros ha sido una bendición”, comentó a Oscar Cumare Sánchez para el circuito radiofónico de los pájaros rojos el mánager Henry Blanco. “Fue un juego muy peleado. Todos sabemos la clase de equipo que es el Magallanes, pero este era un juego muy especial para todos nosotros, que necesitábamos ganar. Ahora hay que buscar la victoria en el siguiente juego para garantizar el pase directo a la final”.

La derrota, entretanto, recayó en Colina (0-1), quien admitió tres imparables -incluido el cuadrangular de Ravelo- y cuatro rayas merecidas en 2.1 tramos, con tres boletos, un golpeado y dos ponches.

Cardenales (9-3) con el ímpetu de su tercer lauro en fila, recibirá el lunes a los Tigres de Aragua.

Magallanes (5-7), por su parte, vio cortada su breve racha de dos conquistas, y ahora está obligado a ganarle a los Bravos de Margarita el lunes, en Valencia, para mantener vivas sus opciones de disputar la serie por el gallardete.

Tigres agravó el mal momento de las Águilas

Los Tigres de Aragua se niegan a morir. Estaban obligados a ganar hoy en casa, en el duelo contra las Águilas del Zulia, y vieron a todas sus piezas engranarse para conseguir un triunfo de 6 carreras por 0 que los mantiene con vida y agrava la situación de los rapaces.

El mánager de los Tigres, Russell Vásquez, manejó muy bien el pitcheo, que hoy le respondió. El veterano Guillermo Moscoso abrió y aunque hizo un buen trabajó se limitó a tres entradas para dar paso al bullpen, que mantuvo amarrada a la ofensiva de los rapaces.

La ofensiva, que había estado en deuda, despertó hoy. Lorenzo Cedrola celebró su cumpleaños 27 convirtiéndose en la gran figura del partido con tres hits en cuatro turnos, incluyendo un doble. Impulsó una carrera y anotó otras dos.

“Fue una gran victoria y estoy contento de haber podido ayudar”, dijo el jardinero central en una entrevista postpartido en Venevisión. “Hoy gracias a Dios pude mantener el enfoque y salieron los batazos. No nos vamos a rendir, vamos a salir a dar lo mejor de nosotros cada día y que sea lo que Dios quiera”.

En Aragua siguen contra la pared y con la victoria de este domingo sólo ganaron un día más de vida. Pero para las Águilas la situación también se está complicando.

Esta fue la cuarta derrota consecutiva para los dirigidos por Lipso Nava, que ven cómo el pitcheo se hunde y la ofensiva sigue sin reaccionar. Tienen récord de 5-7 para empezar la última semana de acción en el Round Robin y se les acaba el tiempo.

Las Águilas, que son fuertes en casa, tendrán jornada de descanso este lunes antes de volver a Maracaibo. La tropa aragüeña viajará a Barquisimeto para medirse con los inspirados Cardenales de Lara y tendrá como abridor a José Enrique Martínez, a pesar de que lanzó un inning de relevo en el duelo dominical contra el Zulia.

Así marcha el Round Robin 2024-2025

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA

Cardenales 12 9 3 .750 0 G3

Bravos 12 7 5 .583 2 P1

Magallanes 12 5 7 .417 4 P1

Águilas 12 5 7 .417 4 P4

Tigres 12 4 8 .333 5 G2