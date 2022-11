El título puede alarmar momentáneamente a nuestros lectores, pero resulta que me voy a remontar a unos cuantos años atrás, a la época: Castro Gomecista.

La duración del régimen de Juan Vicente Gómez y su aparentemente inalterable funcionamiento, contribuyen a crear una imagen asociada a una paz interna y un orden publico absolutos.

Nada más alejado de la realidad. Varias generaciones de venezolanos se le enfrentan tantas veces que para algunos historiadores es el régimen que ha soportado la más tenaz y sostenida oposición en la historia de Venezuela.

La oposición puede clasificarse en dos grupos: la oposición “tradicional” y la “moderna”.

La oposición tradicional la ejercen caudillos liberales amarillos y nacionalistas que buscan derrotar a Gómez. Se trata de un tipo de oposición con características comunes: no conforma ningún partido político distinto al Liberal o al Nacionalista, es expresión de las viejas pugnas regionales y personalistas que vienen del último tercio del siglo XIX, y se manifiesta a través de los medios más comúnmente utilizados por los partidos históricos y los caudillos (alzamientos locales, invasiones, conspiraciones, etc.).

A su vez, dentro de ella se puede distinguir la oposición castrista, conformada por los intentos de retorno al poder liderados por Cipriano Castro; la liberal amarillo, que se pronuncia después de su rompimiento con Gómez en 1913; la nacionalista desatada por el rompimiento de el “Mocho” Hernández con Gómez en (1910) y la antiandina, que identificando a Gómez con la “barbarie” visualiza el enfrentamiento en términos de la “tradición política venezolana” (liberales y conservadores) y la “barbarie andina”

Por último, se encuentran aquí los “grupos de transición”, un conjunto heterogéneo de manifestaciones cívicas y militares que, enfrentadas a los viejos caudillos o colaborando con ellos, mezclan proposiciones políticas tradicionales con posturas nuevas.

La oposición moderna, por su parte, abarca aquellos pronunciamientos que, a partir de 1918, postulan proposiciones y estrategias políticas distintas. Sus características son las siguientes: no es una oposición personalista, en el sentido de que no está liderada por caudillos; sus vínculos con el liberalismo amarillo o el nacionalismo con circunstancias y se rompen a partir de 1929; sus proyectos llevan a la fundación de nuevas agrupaciones políticas; no expresa antiguas rivalidades regionales; concibe los problemas del régimen en términos políticamente avanzados; es eminentemente urbana y los actores involucrados provienen de la clase media y media alta, aspiran llegar al poder mediante medios novedosos (creación de nuevos partidos políticos, fundación de sindicatos y de organizaciones corporativas que sirvan para penetrar las masas populares e infundirles conciencia de clase).

En esta oposición se ubican la Fundación del Partido Revolucionario Venezolano (PRV) en 1927; los sucesos de la Semana del Estudiante en 1928, y la Fundación de ARDI, en 1931 y del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el mismo año.