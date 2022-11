El Palmar. – Al preguntarle a los habitantes del municipio Padre Chien, ¿Cómo esta El Palmar?, las respuestas son infinitas, pues, carece de agua, alumbrado, deterioro en las vías, basura, y muchas debilidades más que al parecer no le importa al alcalde David Ramos, ya que al manifestarle o “recordarle”, las necesidades del pueblo, el ciudadano no responde, así lo manifestaron los palmareños.

Trasladarse hasta el municipio ganadero es una odisea, ya que la carretera está en sus peores condiciones, “huecos de todos tamaños, allí para empezar, al llegar al pueblo, las debilidades son muchas y una de ellas es la ausencia de agua potable, problema que, a pesar de ser denunciado, nadie se aboca a resolverlo”, indicó Juan Mendoza.

Más necesidades

Paola Pérez, otra de las habitantes en el casco central dijo que el agua potable llega por tubería en algunas zonas, de manera esporádica y de color amarillento, la cual no puede ser consumida, ni preparar los alimentos y menos lavar la ropa, sólo para asear el hogar y aseo personal.

La falta de alumbrado público es otro problema, “muchas vías que comunica hacia los sectores no están alumbradas, lo que ocasiona inseguridad, las vías inservibles, un grupo hablamos con los funcionarios públicos de la Alcaldía y estos manifestaron que no hay recursos y están comenzando un nuevo gobierno, entonces para que David Ramos se postuló como alcalde a quien le dimos el voto y hasta ahora no ha hecho nada por El Palmar”, informó Pérez.

