Aunque muchos disfrutan del trepidante mundo de las apuestas en máquinas tragamonedas, o en mesas de apuesta en vivo en actividades como el póker, el bacará o el blackjack, también es cierto que más allá de esto, la vida está compuesta de muchas otras cosas maravillosas.

Más allá que seas un fanático de los juegos de las apuestas en páginas como Icecasino online , lo más importante siempre son las relaciones que se mantienen con los familiares y amigos. ¿Sabes cómo puedes hacer más fuerte los lazos con las personas que amas? Aquí se extienden algunas sugerencias de cómo hacerlo.

Tips de cómo crear y mejorar nuestras relaciones personales

El hombre, como bien es sabido, es un ser gregario. Esto quiere decir que, instintivamente, se pertenece a una especie que disfruta y requiere de la compañía de otros para sentirse realmente pleno.

Álvaro Pascual-Leone, neurólogo y catedrático de la Universidad de Harvard, afirma que la soledad puede llegar a ser tan nociva para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. Con esto, es claro que literalmente, los seres que se aman tiene la capacidad de impregnar la vida de vigor, pero ¿cómo fortalecer los lazos con familiares y amigos? Aquí nuestros tips:

Comparte tiempo de calidad

Muchas veces no basta con que realmente se esté junto a esa persona, sino que la estancia el uno con el otro debe ser de calidad. Esto quiere decir que durante ese lapso, la atención debe estar enfocada en la otra persona, sin mayores interrupciones. Es por ello que cuando estés frente a esa persona querida, asegúrate de dejar tu teléfono de lado, y que ésta siente que realmente es escuchada, y que su presencia es el real motivo de interés del momento.

Expresa tus sentimientos

Ni los avances científicos más modernos han permitido leer la mente del otro. Aunque puede resultar complejo, expresar los sentimientos propios hace que la otra persona sepa realmente el rol que tiene en las vidas de los demás.

Incluso desde la perspectiva personal, está comprobado científicamente que sincerarse con respecto a lo que se siente tiene la capacidad de inhibir la respuesta de la amígdala (que genera respuestas fisiológicas basadas en nuestros sentimientos), lo que resulta en una reducción del malestar y la tristeza. ¡No dejes nada tácito! Expresarse con sinceridad traerá múltiples beneficios para ti y tus seres queridos.

Integra a la persona en la solución de los problemas

Aunque medie el más puro y sincero cariño entre dos personas, ya sean familia, pareja o amigos; es claro que siempre habrá momentos en donde se tengan ciertas diferencias.

Ante los problemas, siempre es necesario buscar resolverlos de la manera más armónica posible. Ante una situación de este tipo, siéntate con esa persona y escucha lo que tiene que decir. Ante una posible solución, no solo extiendas las posibles alternativas a la persona.

Por el contrario, toma el tiempo de incluirla en la búsqueda de la solución del conflicto. Solo así podrás tener la certeza que la solución es efectiva para ambas partes, y que además ambos entienden el problema desde una misma perspectiva.

La empatía siempre por delante

Actuar desde la empatía, es entender siempre que la personas podrían estar atravesando momentos difíciles, y que cada persona tiene su manera particular de actuar y asumir los problemas. Para una mejor relación con tus seres cercanos, nunca infravalores lo que el otro puede estar sintiendo.

Recuerda que muchas veces no se trata de entender lo que la persona siente, sino de simplemente respetarlo y estar allí para ella en lo que haga falta.

Descubre el lenguaje del amor entre tus relaciones

Aunque todos tienen a alguien en su vida, ya sea un familiar o un amigo especial, es importante siempre tener presente que el afecto no se expresa siempre de la misma manera. ¿Cómo manifestar el cariño en tus relaciones? En la medida que el otro efectivamente se sienta amado. Este proceso, como podrás ver, es sumamente casuístico. Es por ello que se recomienda tomar el tiempo y la atención debida para saber cómo realmente la persona percibe nuestro cariño.

Pequeños cambios hacen grandes diferencias

Como has visto, en realidad no necesitas de grandes cosas ni elevadas cifras de dinero para hacer que tus relaciones sean más sólidas, afectivas y duraderas; tan solo requieres algo de tiempo y prestar la atención debida a los detalles. Si llevas a cabo estos planes, no hay duda que tus relaciones serán cada vez mejores, y que la otra persona te pagará a ti con la misma moneda.