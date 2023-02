Mientras nos seguimos acostumbrado a las nuevas reglas de MLB, las cuales limitan los virajes de los lanzadores y el tiempo que tienen para salirse de la loma con el fin de controlar a los corredores, el nuevo receptor de los Cardenales, Willson Contreras, ha descubierto algo que podría beneficiarlo.

El venezolano, que lidera a todos los caretas de Grandes Ligas con 25 corredores sorprendidos en las bases desde el 2016, cayó en cuenta que no existe una regla que limite las veces que él como cátcher puede hacer tiros a las bases.

“Los equipos están intentando sacar ventaja de las reglas nuevas e intentando correr, así que tenemos que ser inteligentes con nuestros virajes”, dijo Contreras, cuyos 25 outs sorprendiendo corredores desde su debut son casi el doble del cátcher detrás de él en ese sentido (13). “Incluso si no sacas el out, mantienes al corredor cerca. Y no se lleva la cuenta”.

Los Cardenales comenzaron el sábado su paso por la Liga de la Toronja, donde el venezolano vio acción por primera vez con el uniforme de los Cardenales. Ahora ocupa el lugar del puertorriqueño Yadier Molina, quien se retiró después de la temporada del 2022 luego de ganar nueve Guantes de Oro en la posición.

La posición es de Contreras de ahora en adelante. El ganador de la Serie Mundial del 2016, quien ha sido convocado a tres Juegos de Estrellas, llegó a San Luis con un pacto por cinco años durante el invierno.

Contreras trabajó con otro de los pilares del club, el veterano Adam Wainwright. El careta de 30 años ha estado en las instalaciones primaverales del club desde finales de enero, con la intención de crear química con jugadores como Wainwright y Miles Mikolas, quienes se irán pronto a la concentración de la selección de de Estados Unidos de cara al World Baseball Classic. Contreras decidió rechazar la oportunidad de representar a su país en el Clásico, para concentrarse con su nuevo equipo.

Aunque debería generar una mejoría considerable a la ofensiva desde el puesto de receptor, el veterano de siete años intentará convertirse en un mejor cátcher defensivo. Los Cardenales no esperan que sea el equivalente de Molina, que encabezó las Mayores cuatro veces en porcentaje de corredores atrapados y terminó con un 40% de rivales retirados en intento de robo, a lo largo de una brillante carrera de 19 años. Pero el club está trabajando con el venezolano para que mejore a la hora de cuadrar los pitcheos, conocido “framing”.

El año pasado, Contreras terminó en el 28to lugar en carreras permitidas con su framing y en el 44to lugar en índice de strikes, de acuerdo a Baseball Savant. Aunque fue 16to en framing con los pitcheos en las esquinas con los derechos, fue 55to en framing con ese mismo tipo de pitcheos pero con los zurdos y 53to en framing con los strikes bajitos ante todos los bateadores.

“Tenemos un plan para intentar mejorar esas áreas en específico”, mencionó el manager de los Cardenales, Oliver Mármol. “Es fácil decirlo después de contar con Yadi en la posición por [lo que parecieron fueron] 68 años, pero nuestros chicos tienen gran capacidad para preparar los juegos, con muchos detalles. Es fenomenal”.

“Que Contreras sea parte de eso ayudará”, continuó el timonel. “Hay cosas en las que está trabajando a diario. Es muy alentador. No podría pedir más de él, en cuanto a entusiasmo y compromiso”.

Aunque Mármol fue franco al señalar que Contreras tiene espacio para mejorar cuando cuadra los pitcheos, el capataz cambió su tono cuando surgió el tema del brazo de Contreras y lo dispuesto que está a la hora de hacer disparos a las bases detrás del corredor. Mármol cree que la audacia de Contreras en ese sentido podría ayudar a los Cardenales a controlar mejor el movimiento en las bases esta temporada.

Cuando entraron en vigor en ligas menores en el 2022 las reglas que limitan el número de veces que un lanzador puede separarse de la goma, el número de intentos de robo de base incrementó por 26%, según investigaciones de MLB. Si resulta que se vuelve más importante que los equipos cuenten con un receptor con un brazo fuerte, Mármol considera que los Cardenales estarán en una buena posición defensivamente.

“Creo que tenemos al muchacho indicado para eso”, expresó Mármol. “Aun con las reglas de separación (de la goma), hay una estrategia para los jugadores que se alejen más de la almohadilla y nosotros contar con un muchacho que puede tirar atrás de los corredores muy bien. Es uno de los mejores en ese sentido, y eso debe impedir que los corredores alarguen sus (distancias) primarias y segundarias. Creo que será un factor grande”.

De su parte, Contreras dice que ve con buenos ojos que más corredores intenten robarle base en su primera temporada como integrante de los Cardenales. Y si se alejan demasiado de las almohadillas, no dudará en tirar y seguir aumentando el total de corredores que ha sorprendido en las bases.

“Eso es algo que nunca había intentado, y luego después de que lo intenté por primera vez, me di de cuenta que es una destreza que tengo”, dijo Contreras. “Me motiva cuando sorprendo a un corredor en base. Con el paso de los años, mis números (en ese sentido) han disminuido porque los corredores saben que me gusta tirar detrás de ellos”.