Desde Nueva York hasta los polos de innovación en Sudamérica, la ingeniería digital global atraviesa un proceso de reubicación estratégica.

Latinoamérica emerge como destino clave para multinacionales que buscan talento especializado, cercanía geográfica y ecosistemas tecnológicos en crecimiento acelerado.

Ness elige Guadalajara como base nearshore

El anuncio de la apertura del primer centro latinoamericano de Ness Digital Engineering en México confirma esta tendencia. La compañía seleccionó Guadalajara para instalar su nuevo Centro de Excelencia nearshore, reforzando el posicionamiento de la ciudad como hub tecnológico regional.

“Elegimos México por la escala y calidad del talento disponible, especialmente en el ámbito tecnológico”, afirmó Mahesh Raja, Chief Growth Officer. El ejecutivo destacó además la fortaleza del talento local en innovación y en roles de cara al cliente.

Tres pilares para la expansión

La decisión de Ness responde a necesidades específicas de sus clientes: metodologías ágiles, proximidad horaria y equipos altamente calificados. “México ofrece una escala y calidad de talento que no se encuentran fácilmente en otros países”, señaló Raja. Además, subrayó la solidez de Guadalajara en desarrollo de productos de software.

A diferencia de modelos tradicionales de outsourcing, Ness apuesta por construir aplicaciones desde cero, una tarea que exige niveles de especialización muy altos y ubicaciones cuidadosamente seleccionadas.

Un fenómeno regional que gana tracción

El caso de Ness se suma a un movimiento más amplio. Tesla anunció recientemente un centro de desarrollo en Bogotá, mientras Oracle y Microsoft continúan ampliando sus hubs en São Paulo y Ciudad de México. El mercado global de ingeniería digital podría alcanzar los 1.584 billones de dólares en 2026, y la región ya capta inversiones de alto valor.

En la misma línea, la llegada de Source Meridian a Ecuador representa un impulso clave para el ecosistema digital local, especialmente en el sector de ciencias de la vida.

Crecimiento proyectado y apuesta cultural

La nueva oficina de Ness iniciará operaciones con 50 empleados antes de finales de 2025, con la meta de superar los 300 colaboradores en dos años. El CEO confirmó que la compañía ya invierte en la integración cultural de sus equipos en Guadalajara, informa El Nacional.

Asimismo, la firma también prevé reubicar líderes senior hacia América Latina para fortalecer su modelo global follow-the-sun. La progresión hacia 500 empleados dependerá del contexto económico y las demandas de los clientes, aunque la empresa asegura que la relación entre Estados Unidos y México no ha afectado la demanda.

Latinoamérica, pieza central del ecosistema digital global

Para Raja, la cercanía geográfica y el enfoque en el cliente son claves para la innovación. “La mejor innovación surge cuando nos centramos en los clientes”, afirmó. Este principio, sumado al talento local, fue decisivo para la expansión hacia México.

Finalmente, la tendencia deja en evidencia un cambio profundo: Latinoamérica ya no es un complemento operativo, sino un componente esencial de la estrategia tecnológica global.