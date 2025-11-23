Una niña de seis años del municipio de Algemesí, Valencia, falleció tras recibir atención en una clínica dental privada de Alzira, mientras que otra menor, de cuatro años, se encuentra ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Clínico de Valencia.

Según informó la dentista, la menor parecía estar bien al finalizar el tratamiento, pero comenzó a sentirse mal posteriormente, hecho que motivó la investigación de Sanidad y el cierre temporal de la clínica.

Los padres de la niña relataron que al llegar al hospital presentaba graves dificultades para respirar, vómitos y otros síntomas que ya habían surgido en la clínica, pero no se le permitió permanecer en observación antes de regresar a casa. La menor ingresó en el Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria alrededor de las 16:52 horas del jueves.

Poco antes, otra niña de cuatro años, atendida en el mismo centro, fue trasladada al hospital con fiebre, somnolencia y vómitos, y permanece ingresada en la UCI pediátrica. La Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo y suspendió cautelarmente la actividad de la clínica mientras se investigan las circunstancias del incidente.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira abrió diligencias previas para esclarecer la muerte de la menor y determinar posibles responsabilidades.